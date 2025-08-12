Как Иван Краско переживал уход сына Андрея: продолжал разговаривать с ним и после его смерти, уезжал из Петербурга

9 августа ушел из жизни народный артист России Иван Краско. По мистическому совпадению за день до дня рождения сына Андрея, покинувшего этот мир в 2006 году.
10 августа известному актеру Андрею Краско исполнилось бы 68 лет. В одном из своих интервью Иван Иванович признавался, что продолжает мысленно общаться с сыном и после его смерти.
Директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов недавно сообщил "КП-Петербург", что актер хотел быть похороненным в форме офицера военно-морского флота. Иван Иванович являлся офицером запаса. Но самое главное — рядом с сыном Андреем, которого он горячо любил.
Раннее сиротство
Вообще, Ивану Ивановичу пришлось пережить практически всех родных людей. Так, его мать умерла, когда ему было всего 10 месяцев.
Актер рассказывал, что его мама скончалась из-за заражения крови. Ее в предплечье укусила муха, молодая женщина неудачно расчесала укушенное место и отправилась в баню. Потом началось заражение крови, врачи предлагали отрезать руку. Но мама Ивана Краско отказалась от ампутации, опасаясь, что не сможет брать на руки грудного ребенка. Спустя три года отец будущего актера умер от тоски...
Несмотря на все трудности, Иван Краско смог стойко пережить Великую Отечественную войну и блокаду Ленинграда. Он признавался, что благодаря воспитанию бабушки Поли научился переносить все испытания с гордо поднятой головой.
Уход жены Киры
Но говорят, все-таки его очень подкосила смерть сына Андрея, рожденного в браке с учительницей Кирой Петровой. Она была главной женщиной в жизни артиста.
Их отношения начались в Ленинграде, уже после того, как Иван Краско поступил в театральный институт. В 1957 году у пары родился сын Андрей, который впоследствии стал известным актером, снявшимся в таких фильмах, как "Брат" и "72 метра". (Всего у Ивана Ивановича пятеро детей).
Коллеги актера вспоминали Киру как его "тихую гавань". Она занималась воспитанием детей и терпела частые съемки и увлечения артиста поклонницами. После смерти Киры Петровой от онкологии в 1997 году Краско признался, что "потерял часть души". Всего же их семейный союз продлился 40 лет.
Как Иван Иванович переживал ранний уход сына
Андрей Краско скоропостижно скончался от сердечного приступа в возрасте 48 лет. Эта потеря стала большим ударом для его отца.
Андрей Краско. Фото: кадр из сериала "Агент национальной безопасности"
Андрей ушел из жизни в 2006 году в Одесской области. Официальной причиной смерти была названа сердечная недостаточность. Краско-младший работал на износ. А во время съемок сериала "Ликвидация" стояла жаркая погода. Актеру стало плохо с сердцем. Приехала скорая помощь, артиста отвезли в местную больницу. Но, увы, спасти его не удалось.
После смерти сына Иван Иванович Краско перестал отмечать свои дни рождения. Он также завещал похоронить себя рядом с Андреем на Смоленском кладбище. Друзья Ивана Ивановича вспоминали, как тяжело он переживал потерю сына. И каждый год в годовщину смерти Андрея уезжал из Санкт-Петербурга.
"Он звонил мне и плакал в трубку: ‘За что забрали моего мальчика?" — делился близкий друг семьи.
Иван Краско признавался, что так и не смог смириться с уходом Андрея и продолжает с ним "беседовать". Иван Иванович до последних дней верил, что сын "помогает" оттуда ему и своей семье.
Краско считал, что Андрей будто бы "переложил" на него годы своей жизни, чтобы он успел завершить что-то важное.
Как это ни парадоксально, но при этом актер не верил в загробную жизнь. Однако кто из нас не надеется на то, что она все-таки существует?
"Если все-таки есть загробный мир, где собрались мои родные и друзья, мне будет гораздо проще появиться в их компании", — признался однажды Иван Иванович.
Нам всем остается только надеяться на воссоединение с родными и друзьями…
