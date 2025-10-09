Детали госпитализации Збруева раскрыл Варшавер: "Попал в больницу сегодня ночью"

Стали известны подробности госпитализации известного актера Александра Збруева. Когда и по какой причине 87-летний Збруев оказался в клинике, рассказал президент театра 'Ленком Марка Захарова' Марк Варшавер. Что ему известно?

Почему госпитализировали Александра Збруева

Марк Варшавер уточнил, что никакой угрозы жизни Александра Збруева нет. Пожилой актер почувствовал боли в животе и вызвал на дом скорую помощь. Медики приняли решение срочно доставить знаменитость в клинику.

"Александр Викторович попал в больницу сегодня ночью, это НИИ Склифосовского. Были жалобы по урологической части", — цитирует ТАСС Марка Варшавера.

По словам Варшавера, Збруев проведет в больнице несколько дней. А затем врачи отпустят его домой. В заключение Варшавер пожелал Александру Викторовичу здоровья.

Некоторые детали госпитализации Збруева раскрыл MK.RU . Издание сообщило, что актер поехал в больницу в сопровождении своей помощницы. Медики сейчас обследуют своего именитого пациента.

Что сказала жена Александра Збруева

Ранее жена Збруева, актриса Людмила Савельева, прокомментировала Teleprogramma.org его состояние. Она заявила, что с ним все порядке. В больнице Александр Викторович находится с профилактической целью.

В начале сентября Александр Збруев уже заставлял поклонников беспокоиться о себе. Он не смог выйти на сцену из-за резко подскочившего давления. Сам актер потом говорил, что в его возрасте такое бывает.

От госпитализации тогда Александр Збруев отказался. Врачи предписали ему постельный режим. В последнее время Збруев почти не выходит на сцену "Ленкома".

