Александр Збруев временно отказался выходить на сцену: "Я не занят в спектаклях"

87-летний актер Александр Збруев на время отказался от работы. Александр Викторович в ближайшее время не выйдет на сцену театра 'Ленком Марка Захарова'. В чем причина такого решения артиста?

Почему Александр Збруев объявил о паузе в работе

Александр Збруев временно не будет выходить на театральные подмостки. Александр Викторович дал понять, что у этого две причины. Во-первых, он себя неважно чувствует, а во-вторых, в афише театра на ближайшее время нет спектаклей с его участием.

"Как себя может чувствовать человек, которому должно исполниться 88 лет? Сейчас я не занят в спектаклях. Когда надо будет, выйду", — цитирует ТАСС Александра Збруева.

Что случилось с Александром Збруевым

В начале сентября Александр Збруев не смог выйти на сцену Ленкома. Ему стало плохо перед самым спектаклем. Как позже рассказал сам Александр Викторович, у него резко подскочило давление.

Но от госпитализации в тот вечер Збруев отказался. Он предпочел восстанавливаться дома. Актеру был предписан постельный режим.

Год назад сообщалось о приступах удушья у Александра Збруева. Тогда он тоже отказался ехать в клинику. Но после повторного приступа Збруев дал согласие на госпитализацию.

Личная жизнь Александра Збруева

Александр Збруев, которому уже 87 лет, впервые стал дедушкой в марте 2024 года. Сына родила внебрачная дочь Збруева Татьяна. Она появилась на свет в 1992 году от отношений актера с Еленой Шаниной.

Збруев печалится, что редко видит внука Льва. Это происходит в силу разных обстоятельств. Но Александр Викторович очень счастлив, что в семье есть продолжатель рода.

Ранее сообщалось, что паузу в работе сделал и Олег Басилашвили. Ему 26 сентября исполнился 91 год. И он тоже временно отказался выходить на сцену.

