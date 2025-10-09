Жена Александра Збруева прокомментировала его состояние: "Слава богу"

Актриса Людмила Савельева в беседе с Teleprogramma.org раскрыла причину госпитализации ее мужа, актера Александра Збруева. Она заявила, что шум в СМИ подняли совершенно напрасно. Что же произошло с 87-летним Александром Збруевым?

В каком состоянии находится Александр Збруев

Корреспондент Teleprogramma.org связался по телефону с женой Александра Збруева, актрисой Людмилой Савельевой. Та призналась, что ее с самого утра одолевают звонками. Все переживают за состояние попавшего в больницу Александра Збруева.

Савельева дала понять, что причин тревожиться нет. С ее мужем все в порядке. В клинику его положили в целях профилактики.

"Это профилактика. Все у нас нормально. Слава богу", — сказала Teleprogramma.org Людмила Савельева.

Что случилось с Александром Збруевым

Об экстренной госпитализации Александра Збруева сообщил телеграм-канал Mash. Стало известно, что актер несколько дней мучился от болей в животе. И врачи приняли решение поместить его под свое постоянное наблюдение.

Это уже вторая тревожная новость о Збруеве за последний месяц. В начале сентября Александр Викторович не смог выйти не сцену "Ленкома", ему стало плохо. Сам Збруев рассказал потом, что у него резко поднялось давление.

Тогда артист отказался от госпитализации. Он лечился амбулаторно. Медики предписали ему соблюдать постельный режим.

Сколько лет живут в браке Александр Збруев и Людмила Савельева

Александр Збруев и Людмила Савельева вместе больше 55 лет. Актриса прославилась ролью Наташи Ростовой в фильме Сергея Бондарчука 'Война и мир'. У пары есть дочь Наташа, она нездорова.

У Александра Збруева есть внебрачная дочка Татьяна от отношений с актрисой Еленой Шаниной. Збруев после рождения дочери сразу признал ее. В 2024 году Татьяна стала мамой, а Збруев — дедушкой впервые в жизни.

