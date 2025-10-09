Жена Александра Збруева прокомментировала его состояние: "Слава богу"

Актриса Людмила Савельева в беседе с Teleprogramma.org раскрыла причину госпитализации ее мужа, актера Александра Збруева. Она заявила, что шум в СМИ подняли совершенно напрасно. Что же произошло с 87-летним Александром Збруевым?
В каком состоянии находится Александр Збруев
Корреспондент Teleprogramma.org связался по телефону с женой Александра Збруева, актрисой Людмилой Савельевой. Та призналась, что ее с самого утра одолевают звонками. Все переживают за состояние попавшего в больницу Александра Збруева.
Савельева дала понять, что причин тревожиться нет. С ее мужем все в порядке. В клинику его положили в целях профилактики.
"Это профилактика. Все у нас нормально. Слава богу", — сказала Teleprogramma.org Людмила Савельева.
Что случилось с Александром Збруевым
Это уже вторая тревожная новость о Збруеве за последний месяц. В начале сентября Александр Викторович не смог выйти не сцену "Ленкома", ему стало плохо. Сам Збруев рассказал потом, что у него резко поднялось давление.
Тогда артист отказался от госпитализации. Он лечился амбулаторно. Медики предписали ему соблюдать постельный режим.
Сколько лет живут в браке Александр Збруев и Людмила Савельева
Александр Збруев и Людмила Савельева вместе больше 55 лет. Актриса прославилась ролью Наташи Ростовой в фильме Сергея Бондарчука 'Война и мир'. У пары есть дочь Наташа, она нездорова.
У Александра Збруева есть внебрачная дочка Татьяна от отношений с актрисой Еленой Шаниной. Збруев после рождения дочери сразу признал ее. В 2024 году Татьяна стала мамой, а Збруев — дедушкой впервые в жизни.
