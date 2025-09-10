Александр Збруев вышел на связь после ЧП в 'Ленкоме': "Поднялось давление. В моем возрасте это бывает"

87-летний актер Александр Збруев раскрыл правду о своем состоянии. Сделал он это после того, как не смог выйти на сцену театра 'Ленком Марка Захарова'. Как себя чувствует Александр Збруев сейчас?

Что известно о состоянии Александра Збруева

Александр Збруев раскрыл правду о своем состоянии. Актер заявил, что с ним произошло то, что часто бывает с людьми его возраста. Поводов для паники 87-летний Збруев не видит.

"Поднялось давление. В моем возрасте это бывает — ничего такого здесь нет. Сейчас я чувствую себя нормально", — цитирует ТАСС Александра Викторовича.

Сейчас Александр Збруев находится дома. От госпитализации он отказался. 9 сентября он не смог выйти на сцену и был заменен другим актером.

Что случилось с Александром Збруевым

Поклонники 9 сентября пришли на спектакль 'Ленкома' 'Вишневый сад' в надежде увидеть Александра Збруева. Актер в постановке играет роль брата Раневской. Но выйти на сцену Александр Збруев не смог.

Как сообщил телеграм-канал Mash, Александру Викторовичу перед спектаклем стало плохо. Он пожаловался на слабость и сильное головокружение. Врачи оказали ему помощь на месте, предложив госпитализацию.

Но Збруев отказался ложиться в клинику. Актер будет восстанавливаться в домашних условиях. Ему предписан постельный режим.

Год назад Александр Збруев был госпитализирован с приступами удушья. Тогда он тоже бодрился и отказывался ехать в клинику. Скорую помощь Збруеву вызывали дважды, согласился он на госпитализацию только со второй попытки.

Личная жизнь Александра Збруева

В недавней беседе с Teleprogramma.org Александр Викторович посетовал, что редко видит внука Льва. Это происходит в силу разных обстоятельств. Збруев больше всего жалеет о том, что нечасто общается с годовалым малышом.

Александр Збруев стал дедом в марте 2024 года. Мальчика родила младшая дочь Татьяна. Татьяна появилась на свет в 1992-м году от отношений Збруева с актрисой Еленой Шаниной. Збруев сразу признал внебрачную дочь.

Татьяна в детстве носила фамилию матери. А когда получала паспорт, взяла фамилию своего папы. Татьяна Збруева пошла по стопам своих родителей, она стала актрисой.

У Збруева есть еще старшая наследница, дочь Наталья. Она родилась в 1967 году. Ее мама — актриса Людмила Савельева. Она и по сей день является женой Александра Збруева.

Наталья нездорова. Она находится под опекой своих пожилых родителей. Писали, что ее психологическое состояние усугубилось, когда она узнала о внебрачной дочери отца.