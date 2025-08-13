Кравец — о появлении Полины в прямом эфире Диброва: "В клуб рублевских жен повалил народ"

Блогер Алена Кравец в интервью сайту Teleprogramma.org прокомментировала ночное появление Полины в прямой трансляции Дмитрия Диброва.

Таким образом оба намекнули, что все еще живут вместе и не собираются разъезжаться. Жена шоумена будто случайно мелькнула в кадре.

Дибров по привычке назвал ее Полиночкой, а та предложила ему чашечку чая. На что Дмитрий радостно согласился. Такое чувство, что супруги и не собираются разводиться. Отсюда вопрос: была ли измена со стороны Полины?

Все обойдется примирением сторон?

Алена Кравец уверена, что вся эта история стала для Дибровых отличным пиар-ходом. И вот почему.

"Мы до конца не знаем, была ли измена, есть ли развод. Но в любом случае вся эта история — отличный пиар для всех участников. Дибров поднял гонорары, в клуб рублевких жен Полины Дибровой повалил народ, адвокаты всех сторон себя прорекламировали. Допускаю, что все закончится громким примирением, раскаянием и сохранением семьи", — заявила Кравец.

Разведется только Товстик?

Остается только гадать: уйдет ли Полина от мужа? Пользователи Сети уже и в этом сомневаются. Ведь не зря же возлюбленная 65-летнего Диброва заявила, что они с мужем посмеиваются над их разводом. Полина утверждала, что у них с Дмитрием все прекрасно. Она дома, а он отдыхал в Испании.

Вернувшись, телеведущий тут же появился в прямом эфире. Он порассуждал о женской измене, словно посмеявшись над всеми, кто обсуждал его развод и походы Полины налево.

При этом Роман Товстик, тот самый миллиардер, который якобы встречался с женой шоумена, правда подал на развод с 40-летней Еленой. Та родила ему шестерых детей, младшему из которых годик. Готова ли Полина уйти из семьи — загадка, на которую пока нет ответа.