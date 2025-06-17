Что случилось с Филиппом Киркоровым?

Филипп Киркоров в последнее время испытывает проблемы со здоровьем. Несколько недель он проходил лечение в клинике. Поп-король получил сильные ожоги во время шоу в Санкт-Петербурге еще в апреле.
Официальные представители певца тогда сообщали, что обращение к врачам связано именно с этим обстоятельством. Раны Филиппа плохо заживали на фоне сахарного диабета.
Пластический хирург Святослав Стрелин заявил, что от поклонников Киркорова скрывают правду о его состоянии. По мнению доктора, оно сложнее и хуже. Реальное положение дел знают только лечащие врачи знаменитости.
На днях Филипп Киркоров появился на публике. Он отметился на свадьбе миллионеров в Узбекистане. Его снимок в компании Ксении Собчак и Ивана Урганта появился у kp,ru.
В кадре видно, что у Филиппа Киркорова потемнела рука.
У Филиппа Киркорова (на фото в центре) почернела рука. Фото: соцсети
По некоторым данным, причиной потемнения кожи на руке могут быть татуировки.
Но ранее Яна Рудковская писала, что в тусовке ходили слухи об ампутации руки Филиппу Киркорову.
Читайте также: