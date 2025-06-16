Чем занимаются родители Авроры Кибы?

Аврора Киба, невеста Григория Лепса, девушка из обеспеченной семьи. Ее будущий брак с известным музыкантом нельзя считать мезальянсом.

Родители Авроры Кибы — весьма успешные предприниматели. Их бизнес процветает. Он связан с торговлей и недвижимостью. Родители Кибы могут многое себе позволить. Папа и мама Авроры оплачивают образование дочери в Лондоне. Аврора учится в престижном вузе в Англии.

В детстве Аврора Киба серьезно занималась балетом. Мама мечтала увидеть дочь в главных партиях на сцене Большого театра. Но у этой девушки свой путь.

Сейчас 19-летняя Аврора поглощена романом с Григорием Лепсом. 62-летний исполнитель год назад сделал Авроре предложение и подарил кольцо с крупным бриллиантом.

В роман пары еще недавно никто не верил. Но в последнее время влюбленные открыто демонстрируют страсть. Не исключено, что свадьбе все-таки быть.