Штурм: «У Резника были суды с Пугачевой, конфликт с Успенской»

После творческого вечера Ильи Резника разгорелся скандал между поэтом и певицей Люсей Чеботиной. Резник в интервью раскритиковал ее внешний вид, заявив, что артистка нарушила дресс-код, хотя ее просили не надевать откровенный наряд.

В ответ Чеботина сообщила, что была шокирована такой критикой. Она пояснила, что специально прилетела на выступление из другого города и вложила средства в подготовку номера с песней "Кабриолет".

"Очень обидно вместо благодарности читать такие статьи", — отметила артистка.

Певица Наталья Штурм не осталась в стороне в данной ситуации. В разговоре с Teleprogramma.org артистка заявила, что Илья Резник, при всем уважении к его творчеству, часто конфликтует с артистами.

"Были суды с Аллой Пугачевой и затяжной спор с Успенской, где стороны обвиняли друг друга в жадности и неблагодарности. Я помню, когда я встретилась с Ильей Рахмилевичем по поводу песен, он первым делом сказал, что все артисты неблагодарные: исполняют его песни, а ему платятся копейки", — отметила Штурм.

Что касается Люси Чеботиной, то, по мнению Натальи, певица бросается на любые предложения, лишь бы попасть в эфир. При этом она подчеркнула, что вопрос дресс-кода всегда обсуждается с администрацией артиста заранее. И она сама всегда показывает свои наряды перед съемками, чтобы вписаться в общий кадр.