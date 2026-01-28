Бузова припомнила Бородиной разговоры с Давой: "Это точно не мой человечек"

Ольга Бузова раскрыла правду о "недружбе" с Ксенией Бородиной и претензиях коллег. Бузова неожиданно вернулась к теме давнего конфликта с Ксенией Бородиной. Она рассказала, почему за годы работы на "Доме‑2" они с Бородиной так и не подружились.

Почему Бузова и Бородина не стали подругами

В беседе с Лаурой Джугелия Ольга прямо призналась, что теплых близких отношений с Ксенией не было никогда. По словам Бузовой, за все годы общения она почти не бывала на личных праздниках коллеги.

"Наверное, за всю жизнь я была лишь раз на ее дне рождении, была на свадьбе с Курбаном… Сложный вопрос, почему не подружились? Потому что", — отметила Бузова.

Ольга объяснила, что долгие съемки на одном проекте еще ничего не значат для дружбы. Совместная работа предполагает лишь хорлшее отношение и взаимоуважение. А дружба — это нечто большее.

Бузова, Манукян и "месть" продюсеров

Ольга Бузова напомнила, что стала ведущей "Дома-2" в 2008 году, вместе с Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак. Никаких претензий к ее работе не было. Они начались, когда Бузова перестала вести реалити-шоу, "переехавшее" с ТНТ на канал Ю.

Большим потрясением для Бузовой стало приглашение ее экс-бойфренда Давида Манукяна на место ведущего телестройки. Ольга Орлова предположила, что продюсеры таким образом отомстили Бузовой за ее уход. Ведь, как говорилось, она объявила об увольнении всего за несколько часов до эфира.

Исполнительница хита "Мало половин" призналась, что особенно неприятной для нее оказалась реакция Ксении Бородиной на все происходящее.

"Соответственно потом у меня были обиды. Ты знаешь, как я умираю сейчас после расставания, а ты сидишь с моим бывшим парнем и меня обсуждаешь, и нелестно обо мне говоришь. Потом все комом… И я поняла: "Ой, это точно не мой человечек". Быстро я эту ситуацию прожила", — рассказала Ольга.

При этом она подчеркнула, что смогла сделать свой выбор и двинуться дальше. Ольга Бузова призналась, что сейчас предпочитает дистанцию с теми, с кем не чувствует настоящей близости.

Ранее Ольга Бузова рассказывала, чем расплачивается за свой успех. Звезда признавалась, что в свои сорок лет она все еще не встретила мужчину, с которым хотела бы создать семью. Ольга Бузова считает, что в обществе есть некий миф о том, что ее никто не потянет.

По материалам YouTube‑канала FAMETIME TV

