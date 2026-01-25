Ольга Бузова о личной жизни: "Я только познакомлюсь, а уже думаю, как на мне будет смотреться белое платье"

В рамках "Шоу Воли" поющая ведущая Ольга Бузова откровенно поделилась мыслями о личной жизни. Она заявила о своей готовности к долгосрочным отношениям, рассказала о пережитых неудачных романах и вновь опровергла слухи о новых романтических связях.

Ольга Бузова: "Я уже сразу же, в первый же день, я рисую все в уме"

Несмотря на прошлые разочарования, Бузова не теряет веры в любовь, активно ходит на свидания и с самоиронией отмечает, что порой встречает "уникальных" персонажей.

А ее мысли, возникающие на свиданиях, напоминают переживания российских женщин в аналогичных ситуациях. Впрочем, и не только российских.