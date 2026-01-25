Ольга Бузова о личной жизни: "Я только познакомлюсь, а уже думаю, как на мне будет смотреться белое платье"

В рамках "Шоу Воли" поющая ведущая Ольга Бузова откровенно поделилась мыслями о личной жизни. Она заявила о своей готовности к долгосрочным отношениям, рассказала о пережитых неудачных романах и вновь опровергла слухи о новых романтических связях.
Ольга Бузова: "Я уже сразу же, в первый же день, я рисую все в уме"
Несмотря на прошлые разочарования, Бузова не теряет веры в любовь, активно ходит на свидания и с самоиронией отмечает, что порой встречает "уникальных" персонажей.
А ее мысли, возникающие на свиданиях, напоминают переживания российских женщин в аналогичных ситуациях. Впрочем, и не только российских.
"А я, знаете, какая? Я только познакомлюсь, я уже думаю … Как на мне будет смотреться белое платье? Как зовут маму, папу? Я уже сразу же, в первый же день, я рисую все в уме", — призналась Ольга в разговоре с Павлом Волей.
Ольга Бузова и Павел Воля. Фото: кадр из "Шоу Воли"
Ольга Бузова призвала мужчин не бояться ее
Ольга Бузова заявила, что сильному полу не надо бояться из-за ее известности и состоятельности. Она открыта к общению и с радостью принимает приглашения от симпатичных и достойных мужчин, будь то ужин или поход в кино. По ее словам, она не понимает, откуда взялся этот миф о ее недоступности.
Возникает ощущение, что и наряд в Шоу Воли Ольга выбрала для того, чтобы привлечь в свою жизнь жениха.
Образ ведущей, сочетавший строгий белый костюм с подплечниками и смелые аксессуары — массивный крест и серьги, — подчеркивал одновременно ее силу и утонченную женственность.
А как вы думаете, какой мужчина подошел бы Ольге Бузовой? Делитесь в комментариях!