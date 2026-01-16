Чем Бузова расплачивается за успех: "Я не всегда выбираю себя"

Поющая телеведущая Ольга Бузова — одна из самых известных женщин в стране. Ольга никогда не скрывала, что добилась успеха благодаря высокой работоспособности. Теледива, певица и актриса живет по графику, который не щадит ни эмоции, ни сон.

Год слез и больших чувств

Двадцатого января Ольге Бузовой исполнится сорок лет. По ее словам, минувший год был насыщен сильными эмоциями. Она плакала как от радости, так и от грусти. На протяжении долгого времени звезда старалась меньше поддаваться своим чувствам. Но она позволяла себе их открыто проявлять, если это не доставляло неудобств людям вокруг нее.

В беседе с kp.ru Бузова подчеркнула, что стремление быть лучшей — это испытание. Для нее важно не останавливаться и постоянно держать высокую планку.

Когда Ольга говорит о работе, она не скрывает: цена успеха высока. Она вспомнила, как проходили съемки приключенческого проекта.

"Когда мы снимали в прошлом году "Сокровища императора", я каждый день вставала в 4.30 утра, потому что хочу быть красивой в кадре. Я такой человек, что для меня нет других мест, кроме первого", — раскрыла Ольга.

Для нее важны кадр, результат и лидерство. Она стремится к первому месту и не рассматривает другие варианты.

Жизнь по расписанию: "Я выбираю профессию"

Знаменитость призналась, что из-за профессии она полностью подчинена рабочему графику, а не личным желаниям и потребностям. По словам Ольги Бузовой, свободы в привычном понимании у нее почти нет.

"Моя жизнь мне не принадлежит. Я не всегда выбираю себя. Я выбираю профессию. И вообще не люблю проработанных психологами людей, которые говорят "я выбираю себя, у меня какие-то границы". Мне это чуждо", — сказала Ольга Бузова.

Ольга Бузова на пике востребованности

Сегодня Ольга одновременно совмещает несколько ролей. Она популярная певица, ведущая и актриса. Она продолжает оставаться одной из самых обсуждаемых персон в шоу-бизнесе. Ее график подчиняет себе повседневную жизнь. Артистка открыто говорит о том, что выбирает профессию.

Звезда "Дома-2": от телестройки к сцене

Участие в шоу "Дом-2" принесло известность Ольге Бузовой. Затем она стала ведущей телестройки. Настоящий успех пришел после скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым. Именно тогда, на волне эмоций от расставания, Ольга записала свою первую песню. Это стало отправной точкой для ее музыкальной карьеры.

Ранее Ольга Бузова говорила о своем одиночестве и существовании некоего тренда на то, что "Бузову ни один мужчина не потянет".

