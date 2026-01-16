Ольга Бузова — о причине своего одиночества: "Никто не потянет"

Поющей телеведущей Ольге Бузовой 20 января исполнится сорок лет. К своему возрасту она имеет, кажется, все, о чем можно мечтать: успех, популярность, деньги. Ольга признается, что она счастлива, но все же продолжает мечтать о том, что в ее жизни однажды появится любящий мужчина.

Каким должен быть мужчина Бузовой?

В мире, где цифры на банковском счете зачастую становятся мерилом успеха и привлекательности, Ольга Бузова, всегда умеющая удивлять, вновь вносит свои коррективы в общепринятые стандарты. Недавно телеведущая и певица откровенно высказалась о своих представлениях о мужском заработке, развеяв мифы и продемонстрировав неожиданно зрелый и глубокий взгляд на партнерские отношения.

"Мне бы хотелось, чтобы мой мужчина зарабатывал", — призналась Ольга Бузова в интервью kp.ru.

Может показаться, что сейчас последует традиционный рассказ о финансовых ожиданиях. Но у Ольги Бузовой их абсолютно нет.

"Но я уже не мечтаю, чтобы он зарабатывал наравне или больше. У меня это было, я была замужем. Сейчас у меня другие мысли на этот счет", — продолжила Ольга Бузова.

Этот переход от материальных амбиций к внутренним ценностям — настоящая находка, особенно учитывая общественное мнение, которое часто приписывает Бузовой исключительно меркантильные интересы.

"Мне нужно, чтобы мужчина занимался любимым делом, чтобы вносил вклад в нашу семью. Чтобы был с мозгом. Потому что мы живем в таких реалиях, что для меня даже 10 тысяч рублей — это деньги, для меня 500 рублей — это деньги. Я не бросаю их на ветер, я не транжира. Я покупаю себе только то, что мне нужно", — подчеркивает Бузова, демонстрируя свою финансовую грамотность и прагматизм.

Она не гонится за излишествами, ценит каждый заработанный рубль, что делает ее позицию еще более убедительной.

Главное — любовь

Главное для Ольги Бузовой, по ее признанию, — это любовь.

"А там мы решим, я всегда помогу", — продекларировала Бузова готовность быть опорой и поддержкой для своего избранника.

Этот альтруизм и уверенность в собственных силах — качества, которые, безусловно, вызывают уважение. В то же время, Ольга не скрывает своего желания видеть в мужчине сильную личность, на которую можно равняться.

"Я не хочу верить в то, что нет мужчин, которые смогут составить мне достойную партию. Не хочу считать мужчин слабыми. Я, наоборот, хочу ими восхищаться, смотреть в рот, хочу, чтобы меня чему-то учили, чтобы я очаровывалась, восхищалась. Но почему-то сейчас в тренде говорить, что Бузову никто не потянет", — добавила звезда.

Высказывание Ольги Бузовой — это не просто декларация о намерениях, а настоящий манифест нового взгляда на отношения. Она показывает, что настоящая ценность мужчины кроется не в его кошельке, а в его увлеченности, интеллекте, вкладе в семью и, конечно же, в способности любить. И, возможно, прислушавшись к этим словам, многие пересмотрят свои собственные представления о том, каким должен быть идеальный партнер.

Ранее Ольга Бузова уже озвучивала свои планы на ближайшие пять лет жизни. Она заявляла, что хочет встретить своего мужчину. Девять лет назад Ольга Бузова развелась с мужем, футболистом Дмитрием Тарасовым. После болезненного разрыва она сосредоточилась на своей карьере. А Тарасов — на новой семье с Анастасией Костенко. За это время модель родила футболисту четверых детей.

Бузова же вспоминает о браке с Тарасовым не очень позитивные вещи. Недавно она признавалась, что он запрещал ей устраивать девичники с подругами.

А вам близки взгляды Ольги Бузовой на отношения? Ответьте в комментариях.