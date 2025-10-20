Боярская потрясла Матвеева в роли Цветаевой: "Смело раздвигаешь границы возможного"

Актер Максим Матвеев дал понять, что он преданный фанат своей жены. Лиза Боярская представила спектакль, в котором сыграла роль поэтессы Марины Цветаевой. Матвеев эмоционально отреагировал на перевоплощение Боярской.

Слова Матвеева и Боярской

Максим Матвеев признался, что потрясен увиденным на сцене. Актер восхитился своей женой. Он поздравил Лизу Боярскую с выходом моноспектакля.

"Ты опять доказала, что человеческие качества и способности не имеют предела (пока мы сами их себе не установим). Так радостно и удивительно наблюдать за тобой, как ты смело раздвигаешь границы возможного", — обратился Максим Матвеев к Лизе Боярской в личном блоге.

Он пожелал жене продолжать в том же духе. И пообещал, что всегда будет рядом с ней.

В каком спектакле Лиза Боярская сыграла Марину Цветаеву?

Лиза Боярская в минувшие выходные представила зрителям премьеру. Это был моноспектакль '137. Сны о страсти и смерти' по воспоминаниям Марины Цветаевой. Лиза Боярская назвала постановку 'путешествием в лабиринты души Марины Цветаевой'.

Сколько лет вместе Боярская и Матвеев?

Лиза Боярская и Максим Матвеев познакомились в 2009 году. Летом 2010 года пара сыграла свадьбу. В актерской семье подрастают два сына.

Старшему наследнику Лизы и Максима, Андрею, тринадцать лет. Младшему, Григорию, шесть. Боярская и Матвеев не показывают сыновей поклонникам и стараются не выходить с ними в свет.

До Лизы Боярской Максим Матвеев был женат на актрисе Яне Сексте.

А вам нравится пара Лизы Боярской и Максима Матвеева? Ответьте в комментариях.