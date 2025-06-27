Матвеев — об откровенных сценах с Боярской: "Непросто смотреть"

Елизавета Боярская и Максим Матвеев счастливы в браке 15 лет. За это время они обзавелись двумя детьми. У пары подрастают сыновья Андрей и Григорий. Муж актрисы рассказал, как он относится к откровенным сценам жены в кино. Матвеев дал понять, что ему тяжело давались такие эпизоды.

При этом Максим намекнул: слухи о разладе — выдумка. Их отношения с Елизаветой стабильные и крепкие, пишет kp.ru. Пользователи Сети до сих пор обсуждают новый сериал "Опасная близость". В этом проекте 39-летняя Боярская предстала в весьма смелой сцене. Поклонники удивлены: как муж относится к таким ролям Елизаветы?

42-летний Матвеев признался: поначалу ему было непросто. Но с годами он стал относится к таким моментам спокойнее. С пониманием, что это их профессия.

"Не могу сказать, что сразу, потому что привыкаешь постепенно, но сначала, конечно, непросто смотреть. Особенно на ранних этапах отношений. Однако это часть нашей профессии», — заверил Матвеев в программе на телеканале ’Ключ’.

Максим уточнил, что один эпизод в кино не может вызвать конфликт в их семье. При это он заверил, что их брак с Боярской такой же, как у многих. Они могут ссориться и спорить, а затем мириться.

Мы также писали, что Лиза Боярская говорила о сыновьях: "С Андрюшей делала много ошибок! Нас штормило — молодые, неопытные".