Лиза Боярская заговорила об изменах в браке: «Может начать разрушаться изнутри»

Лиза Боярская, жена Максима Матвеева, появилась на премьере сериала «Опасная близость» в кинотеатре «Художественный» в элегантном черном атласном платье и бриллиантах. В сериале она исполнила главную роль и поделилась своими мыслями о том, что толкает мужчин на измены.

Боярская подчеркнула важность сохранения отношений в семье, чтобы избежать даже мысли об измене. Она считает, что стремление к идеалу и попытки переделать близких могут привести к разрушению отношений изнутри. Артистка посоветовала уделять внимание не только себе, но и партнеру, и действовать быстро, если в отношениях появляются проблемы.

Боярская также отметила, что в погоне за безупречностью можно потерять что-то настоящее. Она стремится поддерживать открытые и доверительные отношения в своей семье, считая, что важно говорить о своих обидах.

«Когда мы стремимся к бесконечной безупречности, пытаемся переделывать своих близких, пытаемся сделать свою жизнь красивой, яркой картинкой, — это всегда чревато тем, что может начать разрушаться изнутри», — рассуждает жена Максима Матвеева.

Лиза и Максим воспитывают двоих сыновей — 12-летнего Андрея и 6-летнего Григория. Они стараются выстраивать свои рабочие графики так, чтобы кто-то из них всегда был с детьми. Когда вся семья собирается вместе, они обсуждают события дня, что, по мнению звезды, способствует здоровым отношениям.

Лиза Боярская и Максим Матвеев познакомились на пробах фильма Владимира Хотиненко «1612» на «Мосфильме». Лиза сразу почувствовала сильное влечение к Максиму, и, несмотря на то, что это были всего лишь пробы, она была поражена его присутствием. После этого они снова встретились через два года на съемках фильма «Не скажу». В этот раз Лиза поняла, что влюблена, но Максим тогда был женат. Однако, благодаря взаимопониманию и поддержке, они смогли сохранить хорошие отношения с бывшей женой Максима, Яной Сексте, которая также вышла замуж и родила дочь.