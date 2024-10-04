Лиза Боярская объяснила, почему не показывает сыновей от Максима Матвеева: «Чтобы было нормальное детство»

Актриса Елизавета Боярская в браке с актером Максимом Матвеевым родила двух сыновей. Старший наследник пары, Андрей, появился на свет в 2012 году, а младший, Григорий, родился в 2018-м году.

Родители крайне редко размещают фотографии своих сыновей в микроблогах и не берут мальчиков с собой на светские мероприятия и съемки, в отличие от многих других знаменитостей.

Елизавета Боярская объяснила, что они с Максимом Матвеевым берегут сыновей от излишнего внимания прессы и поклонников.

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«Я очень хочу, чтобы у них было нормальное детство, когда не думаешь, что кто-то не так посмотрел. Что тебя взяли в эту передачу, потому что ты чей-то сын», — поделилась Елизавета Боярская.

Она признала, что периодически фотографии ее сыновей мелькают в прессе, но считает, что все это находится в рамках допустимого. Никаких интервью дети Елизаветы Боярской и Максима Матвеева давать не будут, как и принимать участие в каких-либо съемках.

По материалам подкаста HiFi-стриминга Звук «До звезды»