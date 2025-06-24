Бородина сыграла последнюю свадьбу в жизни с Сердюковым: "Клянусь любить тебя"

Телеведущая Ксения Бородина в
Свадьбу Ксения Бородина устроила в красивейшем месте. Называть его она пока не стала. Все подробности она раскроет чуть позже.
На торжестве Ксения Бородина предстала, как и положено, в белом пышном платье. Голову невеста покрыла фатой. Тончайшее белое кружево великолепно смотрелось на Ксении Бородиной.
Невесту к алтарю вел муж ее подруги, Ольги Орловой. Ольга не могла удержаться от слез умиления. Она была очень тронута происходящим.
Ксения Бородина на своей свадьбе. Фото: соцсети
Коля Сердюков и Ксения Бородина произнесли друг другу клятвы верности.
"Благодаря тебе я узнал, что такое любовь. Клянусь любить тебя в каждом моменте нашей семейной жизни. Клянусь трепетно и с заботой относиться к твоим девочкам, оберегать тебя и нашу семью. Сразу тебя предупреждаю: это последняя свадьба в твоей жизни. И я не отстану от тебя до тех пор, пока у нас не появятся дети. Я мечтаю встретить с тобой старость и клянусь, что буду только твоим до конца наших дней. Вечно твой, любовь всей моей жизни", — сказал Николай Сердюков.
"Я клянусь тебе, Коля, быть честной и открытой с тобой. Делиться своими мыслями и чувствами, даже когда это трудно. Я буду рядом, когда тебе будет трудно, и буду праздновать твои успехи как свои собственные", — пообещала Ксения Бородина мужу.
Николай Сердюков и Ксения Бородина произнесли клятвы верности друг другу. Фото: соцсети
Для гостей на торжестве выступали Zivert, Artik & Asti, Akmal’ и Владимир Пресняков.
Ксения Бородина и Николай Сердюков вступили в брак 3 июня. Они расписались в Барвихе. А спустя три недели устроили пышное торжество. По некоторым данным, все проходило на вилле в Подмосковье в часе езды от столицы. Цена аренды такого живописного места стартует от 3 млн рублей. Ксения Бородина на своей третье по счету в жизни свадьбе решила не экономить.
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