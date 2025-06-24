Бородина сыграла последнюю свадьбу в жизни с Сердюковым: "Клянусь любить тебя"

Телеведущая Ксения Бородина в телеграм-канале сообщила, что сыграла свадьбу с Николаем Сердюковым. Звезда разместила красивые профессиональные фото с торжества. Бородина уточнила, что все прошло в понедельник, 23 июня.

Свадьбу Ксения Бородина устроила в красивейшем месте. Называть его она пока не стала. Все подробности она раскроет чуть позже.

На торжестве Ксения Бородина предстала, как и положено, в белом пышном платье. Голову невеста покрыла фатой. Тончайшее белое кружево великолепно смотрелось на Ксении Бородиной.

Невесту к алтарю вел муж ее подруги, Ольги Орловой. Ольга не могла удержаться от слез умиления. Она была очень тронута происходящим.