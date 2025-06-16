Бородина боится рожать от Сердюкова: "Так как он — тройняшка"

Телеведущая Ксения Бородина и ее муж Николай Сердюков поделилась планами. Пара готова к пополнению в семье. И Ксения, и Николай хотят ребенка. Об этом они рассказали в выпуске шоу 'Сокровища императора'.
Новый ребенок пары
Речь зашла о том, на что победитель хочет потратить денежный приз. А он составляет порядка 11 миллионов рублей. Николай Сердюков рассказал, что вложил бы эту сумму в расширение жилища.
"Если будет ребенок, нужно будет еще что-то строить", — отметил Сердюков.
Он признался, что мечтает о дочери от Ксении Бородиной. Бородина же хочет сына. Ведь две девочки у нее уже есть. Но Ксения добавила, что боится рожать от Коли. Она опасается, что ее новая беременность может быть многоплодной.
"Так как он тройняшка, я переживаю, что может быть не один ребенок. Я сильно переживаю по этому поводу", — призналась Ксения Бородина.
Выигрыша не будет
Но приза в 11 миллионов рублей Бородина и Сердюков не получат. Пара покинула шоу 'Сокровища императора' в минувшее воскресенье.
Ксения Бородина призналась, что рада этому обстоятельству. Она устала от шоу и хочет жить реальной жизнью, без камер.
Николай Сердюков и Ксения Бородина на шоу 'Сокровища императора' пробыли недолго. Фото: ТНТ
Скоро свадьба
3 июня Николай Сердюков и Ксения Бородина официально зарегистрировали брак. Пара расписалась в ЗАГСе в Барвихе. По этому поводу они устроили небольшое торжество. Впереди же у влюбленных еще и свадьба. Это будет поражающий воображение праздник. Ксения Бородина любит и умеет устраивать пышные пати.
В день рождения Николая, например, она закатила пафосный ужин. Черную икру во время него ели руками и пили шампанское с золотом.
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