Бородина боится рожать от Сердюкова: "Так как он — тройняшка"

Телеведущая Ксения Бородина и ее муж Николай Сердюков поделилась планами. Пара готова к пополнению в семье. И Ксения, и Николай хотят ребенка. Об этом они рассказали в выпуске шоу 'Сокровища императора'.

Новый ребенок пары

Речь зашла о том, на что победитель хочет потратить денежный приз. А он составляет порядка 11 миллионов рублей. Николай Сердюков рассказал, что вложил бы эту сумму в расширение жилища.

"Если будет ребенок, нужно будет еще что-то строить", — отметил Сердюков.

Он признался, что мечтает о дочери от Ксении Бородиной. Бородина же хочет сына. Ведь две девочки у нее уже есть. Но Ксения добавила, что боится рожать от Коли. Она опасается, что ее новая беременность может быть многоплодной.

"Так как он тройняшка, я переживаю, что может быть не один ребенок. Я сильно переживаю по этому поводу", — призналась Ксения Бородина.

Выигрыша не будет

Но приза в 11 миллионов рублей Бородина и Сердюков не получат. Пара покинула шоу 'Сокровища императора' в минувшее воскресенье.

Ксения Бородина призналась, что рада этому обстоятельству. Она устала от шоу и хочет жить реальной жизнью, без камер.