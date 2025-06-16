Бородина после ухода из шоу 'Сокровища императора' заявила: "Тут нужно мясо"

Телеведущая Ксения Бородина в телеграм-канале поделилась эмоциями после ухода из шоу 'Сокровища императора'. Ей стало легче. Ксения призналась, что была не готова обсуждать личные отношения. Не входило в ее планы и давать хейтерам поводы для злословия над ее мужем Николаем Сердюковым.

Серьезный вызов

“Единственное, что я испытала, когда мы ушли — это облегчение. Я рада, что так получилось”, — заявила Бородина.

Она подчеркнула, что участие в шоу стало для нее серьезным вызовом. Ксения отметила сложность испытаний. И при этом признала их увлекательность.

Бородина подчеркнула, что они с Николаем Сердюковым старались проходить испытания достойно. Именно это было для нее главным аспектом шоу.

Ксения рассчитывала на акцент на испытаниях, а не на обсуждение личных отношений участников на шоу. Но проекту потребовалось "мясо".