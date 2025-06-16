Бородина после ухода из шоу 'Сокровища императора' заявила: "Тут нужно мясо"

Телеведущая Ксения Бородина в
Серьезный вызов
“Единственное, что я испытала, когда мы ушли — это облегчение. Я рада, что так получилось”, — заявила Бородина.
Она подчеркнула, что участие в шоу стало для нее серьезным вызовом. Ксения отметила сложность испытаний. И при этом признала их увлекательность.
Бородина подчеркнула, что они с Николаем Сердюковым старались проходить испытания достойно. Именно это было для нее главным аспектом шоу.
Ксения рассчитывала на акцент на испытаниях, а не на обсуждение личных отношений участников на шоу. Но проекту потребовалось "мясо".
“Я очень достойно проходила испытания и, конечно, когда я ехала на 'Cокровища', думала, что больше всего мы именно испытания будем обсуждать, поэтому выбрала именно это шоу, а не другие. Но нет, как и любое реалити, тут нужно мясо, а именно обсуждение личных отношений. А я пришла играть, а не свою жизнь обсуждать… а тем более, мне не интересна жизнь тех, с кем было соперничество, но, как я уже говорила, ты пришел в шоу и от вопросов уйти сложно", — добавила Ксения Бородина.
Ксения Бородина и Николай Сердюков во время одного из испытаний. Фото: ТНТ
Положительные моменты
Ксения признала, что положительных моментов на шоу тоже было много. Она выразила надежду на то, что любовь победит зло. Пусть не в игре, а в жизни.
“Любовь всегда победит зло, пусть не в игре, а в жизни точно, и именно жизнь все расставит на свои места. Или уже расставила,” — уверена Бородина.
Она имела в виду личные переживания, связанные с участием в проекте.
В финале своего поста Ксения Бородина обратилась к своим поклонникам. Она выразила им благодарность за поддержку.
"Слава Богу, это закончилось, и больше я не хочу реалити в своей жизни, а хочу просто жить…” — заключила Бородина.
Проект вскрыл реальные отношения между Бородиной и Сердюковым. Николай во время испытаний очень нервничал. Он срывался на Ксению, истерил. Той приходилось держать себя в руках. Но все же однажды она поставила Колю на место. На публике Ксения Бородина поведение мужа оправдывала.
Читайте также: