Бородина растворилась в Сердюкове: "Для меня любовь — это ты"

Телеведущая Ксения Бородина в телеграм-канале призналась в чувствах мужу, Николаю Сердюкову. Она поблагодарила его за появление в ее жизни. С Колей Ксения поняла, что счастье любит не тишину, а смех и веселье.

Третий по счету муж Ксении Бородиной Коля Сердюков 12 июня отмечает день рождения. В связи с этим событием Ксения сделала публикацию. Она призналась в искренней любви мужу.

"Для меня любовь это ты”, — призналась Ксения Бородина.

Ксения подчеркнула значимость Николая в своей жизни. Она поблагодарила его за появление, за привнесение в ее жизнь счастья. Своими признаниями Бородина дала понять, что растворилась в муже.

"Счастье, оказывается, любит не только тишину, а еще громкий смех, много разговоров, нежности, тепла, заботы и внимания. Ты — моя опора, мой самый близкий друг, мой муж", — добавила Ксения Бородина.

3 июня Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились. Бракосочетание состоялось в Барвихе. Сразу после него Ксения и Николай отправились отдыхать в Бодрум. Впереди у новобрачных еще пышная свадьба.

Ну а пока стало известно, что Николай Сердюков стал директором в фирме своей тещи.