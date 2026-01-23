Боня ответила Собчак, назвавшей ее "профессионалкой": "Это был комплимент или оскорбление?"

Звездное сообщество снова бурлит. В центре внимания — Виктория Боня, Ксения Собчак и бизнесмен Сергей Полонский. Поводом стала неожиданная тирада Ксении о возможном романе Вики и Сергея.

"Вы как паззл": Собчак увидела идеальную пару

По мнению Ксении Собчак, у Сергея и Виктории есть очень много общего, и они будто созданы друг для друга. 44-летняя Собчак заявила, что они на одной волне.

"Мне кажется, у вас коннект, я прямо вижу, вы как паззл. Виктория тоже любит секс, мне кажется, она профессионалка секса. Ну реально, никаких сомнений. Вы идеальная пара, у вас родится сын Эверест", — говорила Собчак.

Сергей Полонский дал понять, что прекрасно знает Викторию Боню, но у него нет желания строить с ней отношения.

Реакция Виктории Бони

Виктория Боня не оставила без внимания эту беседу. Слова Собчак за спиной у нее возмутили Боню. Больше всего Викторию зацепило, что Ксения назвала ее "профессионалкой секса".

46-летняя экс-участница "Дома-2" даже не знает, как к этому относиться. Вика в ответ не стала развивать тему возможного романа, а сосредоточилась именно на формулировке Собчак.

"Это был комплимент или оскорбление? Пока не пойму", — задалась вопросом Виктория.

Многие подписчики Бони посчитали, что со стороны Ксении Собчак это звучит как оскорбление. Ведь явно журналистка хотела тем самым задеть Викторию и выставить ее в негативном ключе.

Приглашение на интервью и давний конфликт

На этом фоне особенно интересно звучит новость: недавно Собчак приглашала Боню на интервью. Виктория сейчас находится в раздумьях.

Между ними уже был конфликт. Вика не понимала, за что Ксения так ненавидит ее. По словам Виктории, она давно замечает к себе пристальное внимание со стороны Собчак.

Боня и невеста Лепса

Виктория Боня довольно часто слышит публичные оскорбления в свой адрес. Не так давно на ее принадлежность к древнейшей профессии намекнула невеста Григория Лепса Аврора Киба. Боня молчать не стала.

Она подала в суд на Аврору Кибу. Боня намерена научить дерзкую Аврору отвечать за свои слова. Узнав о том, что Боня подала на нее в суд, Аврора вновь не смогла удержаться от оскорблений. Она назвала Вику 'глуповатым человеком' и заявила, что спорить с ней бессмысленно. Боня ждала публичных извинений от юной невесты Лепса, но пока не дождалась.

А вы как думаете, чем закончится конфликт Бони и Собчак? Судом? Ответьте в комментариях.