Виктория Боня устроила вечеринку в русском стиле на свое 46-летие в Дубае

Еще 27 ноября экс-участнице проекта "Дом-2" Виктории Бони исполнилось 46 лет. Сначала именинница отпраздновала день рождения в Монте-Карло, посидев с друзьями в ресторане.

Затем продолжила празднование в Дубае, организовав большую вечеринку в традиционном русском стиле. На днях первые кадры с празднования появились в Сети. Викторию поздравляли гости, а сама именинница выглядела великолепно в элегантном черном платье с корсетом и открытыми плечами. Этот наряд эффектно подчеркивал ее стройную фигуру.

Как прошла вечеринка Бони

На торжестве была и 13-летняя дочь Виктории Боня, Анджелина Летиция. Девочка выбрала стильный черный наряд с тонкими бретелями, украшенный оборками и узором в мелкую полоску.

Несмотря на частые разногласия и споры с матерью, девочка сохраняет с ней теплые и доверительные отношения. Среди приглашенных гостей оказался также и известный американский пластический хирург Чиа Чи Као. Виктория выразила радость по поводу результата совместной работы с ним, отметив, что несмотря на критику и негативные отзывы, итог получился прекрасным.