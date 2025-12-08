Боня высказалась о начале судебного процесса с невестой Лепса: "Учимся отвечать за свои слова"

Экс-участница 'Дома-2' Виктория Боня прокомментировала судебный процесс с невестой Лепса Авророй Кибой. Боня дала понять, что настроена решительно. Она не намерена прощать публичные оскорбления.

Боня против Кибы

Назначена дата первого судебного заседания по иску светской львицы Виктории Бони к невесте Григория Лепса Авроре Кибе. На этом фоне Боня дала понять, что отзывать иск и идти не примирение не будет. Аврора должна ответить по полной за слова в адрес Бони.

"Учимся отвечать за слова. Я за свои отвечаю. Фразу 'этот персонаж' я лишь цитировала из другого издания, с прямой отсылкой. Этот персонаж [Аврора Киба] будет учиться на своих ошибках", — сказала Виктория Боня.

Что не поделили Вика Боня и Аврора Киба

Конфликт между Боней и Кибой начался в интернете. Виктория Боня высказала предположение, что Аврора Киба выходит замуж за 63-летнего певца Григория Лепса, чтобы улучшить свое финансовое положение.

Аврора тут же ответила. Она намекнула, что Боня якобы встречается с мужчинами за деньги и всегда 'была чьей-то любовницей'. Высказывания невесты Лепса и стали причиной иска.

Узнав о том, что Боня подала на нее в суд, Аврора вновь не смогла удержаться от оскорблений. Она назвала Вику 'глуповатым человеком' и заявила, что спорить с ней бессмысленно. Боня ждала публичных извинений от юной невесты Лепса, но пока не дождалась.

По материалам телеграм-канала Super

