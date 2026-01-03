Виктория Боня намекнула на воссоединение с Алексом Смерфитом: "У меня текли слезы, не могла произнести ни слова"

Виктория Боня рассказала, как у нее сейчас складываются отношения с бывшим возлюбленным Алексом Смерфитом. В ее рассказе нашлось место и слезам, и откровениям, и новости о новом реалити-шоу.

Как складывались отношения Виктории Бони и Алекса Смерфита после расставания

У Виктории и Алекса есть общая дочь Анджелина. Во многом ради нее пара осталась в теплых отношениях. Виктория вспоминала, что они расстались много лет назад и тогда "рассоединились". Почти девять лет назад Боня и Смерфит поставили в своем романе точку.

Разрыв яркой пары породил немало слухов. Так, в кулуарах поговаривали, что родители Алекса были против Виктории. Она опровергла подобные доводы в свой адрес. По словам звезды соцсетей, просто у них со Смерфитом были разные образы жизни.

"Мы расстались много лет назад. Мы не ругались, у нас не было конфликтов, но за все это время не было и серьезного разговора", — говорила Виктория.

Большой разговор и мужские слезы

После расставания экс-влюбленные пытались все объяснить друг другу. Виктория рассказывала, что во время одной такой встречи Алекс Смерфит даже начал рыдать.

Год назад влюбленные неожиданно встретились опять в аэропорту Мадрида. Виктория попросила Алекса приехать на его ретрит. Но он ответил, что пока не готов проводить с ней много времени на одной территории. Тогда Боня поняла, что он еще не смог отпустить ситуацию. А вот она - наоборот.

В тот день Виктория решила, что им нужен откровенный разговор.

"Недавно мы встретились снова. Я села перед ним и хотела что-то сказать. Но начала плакать. У меня текли слезы, не могла произнести ни слова. Сказала, что хочу извиниться перед ним за то, что мы были молоды и не знали, как отдавать себя на 100 %", - пояснила блогер.

По словам Виктории, Алекс признался, что чувствовал себя одиноким. И она ответила, что испытывала аналогичные чувства.

При этом в их отношениях никто никому не изменял и не предавал друг друга. Но Виктория занималась поиском себя, хотела работать, чтобы чувствовать себя независимой в чужой стране.

Реалити-шоу Виктории Бони с дочерью и бывшим возлюбленным

Теперь Боня говорит о новом этапе своей жизни. Она поделилась, что давно вынашивала идею реалити вместе с дочерью. Но ей нужно было получить одобрение Алекса. На счастье Бони ее бывший возлюбленный не возражал.

По словам Виктории, его согласие выведет их отношения на другой уровень! В них уже сейчас появляется теплота.

Новый этап и весенний сюрприз

Виктория уверена, что еще пару лет назад не услышала бы от бывшего возлюбленного такого ответа.

"Если бы я спросила его об этом раньше, пару лет назад, то он точно бы ответил "нет". Есть еще маленький сюрприз, о котором я расскажу весной", — заинтриговала 46-летняя звезда соцсетей в личном блоге.

А как вы думаете, какой сюрприз готовит Виктория Боня? Делитесь в комментариях!