Более четырех телохранителей: Ларису Долину сопровождают фактурные мужчины

Лариса Долина после скандала с мошенниками и продажи квартиры везде ходит с охраной. Певицу сопровождают четыре фактурных мужчины. Звезда боится провокаций.

Одна Долина и четыре охранника

Продюсер Сергей Дворцов сообщил, что певица Лариса Долина увеличила число охранников. С некоторых пор звезду сопровождают свыше четырех специалистов по безопасности. Это фактурные мужчины, обладающие определенными навыками.

Дворцов пояснил, что продолжительность выступления обычно составляет от 45 минут до полутора‑двух часов: этот параметр определяется программой и пожеланиями заказчика. Он также отметил, что при необходимости длительность концерта можно увеличить — например, за счет добавления новых песен либо повторения уже прозвучавших композиций.

Продюсер добавил, что у артистки имеется два варианта райдера — технический и бытовой.

По словам Дворцова, технический райдер представляет собой отдельный перечень требований: в нем прописаны условия к микрофонам, стойкам и прочему оборудованию. В свою очередь, бытовой райдер предусматривает наличие закусок и напитков (как алкогольных, так и безалкогольных), а также обязательное присутствие охраны.

"Лариса Александровна усилила свою охрану: с ней ездят более четырех телохранителей не только на гастроли по России, но и на московские мероприятия", — отметил Сергей Дворцов.

Зачем Долиной охрана

Ранее представитель Ларисы Долиной Сергей Пудовкин уже заявлял об усилении охраны певицы. По его словам, "некоторые люди заигрались". В адрес певицы раздавались угрозы после скандала с продажей квартиры в Хамовниках. Лариса Долина не чувствовала себя в безопасности. Звезда до сих пор опасается провокаций со стороны злоумышленников.

Кстати, из-за истории с квартирой Лариса Долина потеряла часть заработков. Ведь люди стали отказываться от ее концертов. Чтобы поправить материальное положение, певица была вынуждена выступать даже 8 марта. Ее пригласили на корпоратив в один из банков Санкт-Петербурга. Лариса Александровна развлекала избранниц банкиров и сотрудников банковской сферы.

По материалам Aif

А вы как думаете, чего боится Лариса Долина? Ответьте в комментариях.