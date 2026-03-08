Директор Долиной раскрыл последствия скандала с ее квартирой: "Тема больная"

Директор народной артистки России Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в интервью kp.ru прокомментировал последствия истории с квартирой певицы в Хамовниках. Он подтвердил, что этот вопрос является для Ларисы Александровны крайне неприятным и болезненным.

Сергей Пудовкин рассказал, как Лариса Долина переживает скандал с квартирой

"Я лично, исключительно от себя, могу сказать: тема с квартирой для Ларисы Долиной на всю жизнь больная и очень тяжелая", — сказал он.

Отвечая на вопрос о слухах насчет квартиры в Москве, которую Долиной якобы могут подарить друзья, Пудовкин уклонился от комментариев.

Он добавил, что тема подарков касается исключительно самих дарителей и одариваемых.

Лариса Долина: "Я бы сейчас просто, наверное, умерла после всего этого"

Напомним, по решению Мосгорсуда от 25 декабря 2025 года певица вместе с дочерью и внучкой была выселена из занимаемого жилья. Ключи от квартиры перешли новой владелице, Полине Лурье, 19 января.

В настоящее время артистка снимает жилье, поскольку не имеет возможности приобрести собственное. Сложившуюся ситуацию ей помогает пережить, по ее собственным словам, твердость духа.

"Вот если бы я сейчас, если бы у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверное, умерла после всего этого", — сказала она журналистам.

