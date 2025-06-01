Беспринципная, вся в кредитах: что говорил об Африкантовой женатый любовник
Марина Африкантова крутила роман с женатым. Фото: соцсети Марины Африкантовой
Любовник Марины Африкантовой молил жену простить его и в этот момент наговорил гадостей про экс-участницу 'Дома-2'.
Звезда телестройки Марина Африкантова крутила роман с женатым мужчиной. Тайное стало явным совсем недавно, когда жена бойфренда Африкантовой, блогер Наталья Куклева решилась публично рассказать, что вытворял ее благоверный по имени Максим.
Мужчина через некоторое время начал каяться. Он молил жену простить его за адюльтер и не разрушать семью. В этот момент он говорил гадости о Марине Африкантовой.
"Марина, как он уверял, вся в кредитах, а строит из себя богатую. Он сказал, что она беспринципная и наивная", — поделилась Наталья Куклева в беседе со 'СтарХитом'.
Вылил мужчина ушат грязи и на маму Марины, Татьяну Африкантову. Та была знакома с ухажером дочери и в своих эфирах даже называла его женихом Марины и заявляла, что они скоро поженятся.
"Он говорил, что эту семейку врагу не пожелает, что матери Марины он хотел между глаз заехать, что по ней психиатрическая больница плачет", — рассказала Наталья Куклева, как отзывался о семье Африкантовых ее муж.
Наталья Куклева с мужем Максимом и маленькой дочкой. Фото: соцсети Натальи Куклевой
Наталья Куклева рассказала, что ее муж закрутил роман с Мариной Африкантовой, когда она ждала второго ребенка от него. Узнав подробности измен благоверного, она подала на развод.
Наталья предпочла остаться одна с двумя маленькими детьми на руках, чем терпеть унижения от предателя-мужа.
Марина Африкантова пока никак не отреагировала на появившиеся в Сети новости о ее романе с женатым мужчиной. Сейчас вместе с родителями она находится в Португалии.
Пользователи Сети недоумевают, как Африкантова могла пойти на такие отношения. Ведь она пережила измену мужа Романа Капаклы, который, будучи в браке, закрутил роман с Таней Мусульбес.
После развода с Мариной, Роман женился на Тане. У пары подрастает дочка Мия, в августе ей исполнится годик.