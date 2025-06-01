Беспринципная, вся в кредитах: что говорил об Африкантовой женатый любовник

Звезда телестройки Марина Африкантова крутила роман с женатым мужчиной. Тайное стало явным совсем недавно, когда жена бойфренда Африкантовой, блогер Наталья Куклева решилась публично рассказать, что вытворял ее благоверный по имени Максим.

Мужчина через некоторое время начал каяться. Он молил жену простить его за адюльтер и не разрушать семью. В этот момент он говорил гадости о Марине Африкантовой.

"Марина, как он уверял, вся в кредитах, а строит из себя богатую. Он сказал, что она беспринципная и наивная", — поделилась Наталья Куклева в беседе со 'СтарХитом' .

Вылил мужчина ушат грязи и на маму Марины, Татьяну Африкантову. Та была знакома с ухажером дочери и в своих эфирах даже называла его женихом Марины и заявляла, что они скоро поженятся.