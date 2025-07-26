Кравец выдала, когда Муцениеце выйдет замуж за Дрангу: "Петр ее боготворит"

Блогер Алена Кравец дала эксклюзивный комментарий сайту Teleprogramma.org, рассказав о том, когда Агата Муцениеце выйдет замуж за аккордеониста Петра Дрангу.

Ожидалось, что пара узаконит отношения в июле. Но пока этого не произошло. Зато влюбленные узнали пол будущего ребенка. У них будет девочка. Кравец уверена, что Муцениеце передумала играть свадьбу летом.

Актриса, возможно, ждет более подходящего сезона. Например, осени. Когда все вернутся из поездок.

“У Петра и Агаты все хорошо. Царят любовь и идиллия. Что касается свадьбы, то в июле многие в отпусках, в отъезде. Поэтому и решили перенести торжество ближе к началу светского и телесозона - к сентябрю. Чтобы и прессы было много, и звезд. Надо помнить, что Агата уже была замужем, свадьба была громкой. С тех прошло 14 лет, многое в ее жизни изменилось. И она хочет торжество в ином стиле. Петр ее боготворит. Я слышала, что сейчас они решают, кто будет свидетелями на свадьбе и кого возьмут в крестные для девочки, появления которой ждут”, - отметила Кравец.

Ранее мы также писали, что по решению суда сын Агаты будет жить с ней. Больше года Тимофей оставался в доме отца.

Но теперь мальчик воссоединился с мамой и сестренкой Мией. Он также побывал на гендер-пати, которую устроила Муцениеце.

Похоже, что Тимофей наладил общение с мамой. Хотя недавно Агата жаловалась на то, что у нее нет возможности общаться с ребенком. Мальчик просто не шел на контакт с ней.