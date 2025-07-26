Адвокат Прилучного заявила, что 12-летний Тимофей фактически останется с отцом

На днях состоялось финальное заседание по делу об определении места жительства 12-летнего сына Агаты Муцениеце.

В настоящее время Тимофей находится рядом с мамой. Но фактически жить он будет с отцом. Хотя суд распорядился иначе. Мальчик должен проживать в доме Агаты.

Однако адвокат Прилучного выдвинула свою версию того, с кем предпочтет остаться Тимофей на самом деле. Так, Оксана Даниелова уточнила, что Тимофею будет лучше с папой. Ведь именно Павел заботился о сыне все эти месяцы.

Адвокат намекнула, что Муцениеце лишь сейчас начала проявлять интерес к ребенку. И как долго Агата будет “опекать” мальчика, не известно.

“Мама начала проявлять инициативу, мальчик поехал к ней, он пребывает с ней ровно то время, когда она проявляет инициативу и желание. Ввиду определенных мероприятий праздничного характера Павел никоим образом не возражал”, - приводит Super.ru слова Оксаны Даниеловой.

Из-за этой ситуации, как считает адвокат, 12-летний Тимофей пребывает в подвешенном состоянии. Мальчик готов общаться с мамой, но проживать ему бы хотелось с отцом.

Изначально Агата отпустила ребенка в дом его папы и мачехи Зепюр Брутян. Но затем переезд сына обернулся для Агаты судебными разбирательствами. Теперь же она намерена вернуть себе ребенка.