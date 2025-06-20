Басилашвили пропустил прощание с Теняковой: "На тебя любовались прохожие"

90-летний актер Олег Басилашвили не смог присутствовать на прощании с Натальей Теняковой. В силу возраста. Олег Басилашвили отправил трогательное послание. Его зачитали со сцены МХТ имени Чехова.

Двадцатого июня состоялась церемония прощания с актрисой Натальей Теняковой, бабой Шурой из культовой комедии 80-х годов 'Любовь и голуби'.

На траурное мероприятие пришли родные, коллеги и поклонники Натальи Теняковой. Известный актер Олег Басилашвили написал трогательное письмо. Он поделился воспоминаниями о красавице-актрисе.