Басилашвили пропустил прощание с Теняковой: "На тебя любовались прохожие"

90-летний актер Олег Басилашвили не смог присутствовать на прощании с Натальей Теняковой. В силу возраста. Олег Басилашвили отправил трогательное послание. Его зачитали со сцены МХТ имени Чехова.
Двадцатого июня состоялась церемония прощания с актрисой Натальей Теняковой, бабой Шурой из культовой комедии 80-х годов 'Любовь и голуби'.
На траурное мероприятие пришли родные, коллеги и поклонники Натальи Теняковой. Известный актер Олег Басилашвили написал трогательное письмо. Он поделился воспоминаниями о красавице-актрисе.
В МХТ имени Чехова стоял портрет Натальи Теняковой и белые розы в вазах. Фото: Ольга Храбрых/Global Look Press
"Дорогая Наташа, говорят, незаменимых нет. Но тебя никто не заменит. Помню, шли мы по Москве и на тебя любовались прохожие. Восхищались. Красивая! Открытая! Ни одной темной мысли в голове", — обратился к покойной Теняковой Олег Басилашвили.
Открыл церемонию прощания с актрисой худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский. В траурной речи он поблагодарил Тенякову за внимание к нему.
У гроба с телом мамы сидела дочь Натальи Теняковой, актриса Дарья Юрская. Ее поддерживали муж и два сына. Дарья Юрская принимала поздравления от коллег и тихо плакала. Она был одета во все черное. А вот голову покрывать платком не стала.
Дарья Юрская на прощании с мамой, Натальей Теняковой. Фото: Ольга Храбрых/Global Look Press
Наталья Тенякова умерла 18 июня. Актрисе было 80 лет. Похоронят звезду театра и кино на Троекуровском кладбище. Она упокоится рядом со своим мужем, актером Сергеем Юрским.
Пара прожила в браке почти пятьдесят лет. Их разлучила смерть Сергея Юрьевича. Актер ушел из жизни в феврале 2019 года. Ему было 83 года.
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