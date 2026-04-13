Артем Чекалин получил семь лет колонии и штраф 194 миллиона рублей

33-летнего предпринимателя признали виновным в незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей и приговорили к семи годам колонии общего режима, а также к штрафу в размере 194 миллионов рублей.

Перед оглашением приговора Артем Чекалин успел сказать несколько слов. Он признался, что семья надеялась на оправдание, но сам он готовил детей к худшему.

"В выходные пришлось сказать детям, что возможно я сегодня не вернусь домой. Были детские слезы, разочарование", — поделился он.

Несмотря на частичное признание вины, Чекалин заявил, что считает себя невиновным в том, в чем его обвиняют. Он также выразил беспокойство за бывшую жену: у Лерчек во вторник очередной курс химиотерапии. Блогерша продолжает бороться с раком желудка четвертой стадии.

Прокурор запрашивал 7,5 лет

10 апреля гособвинение запросило для Чекалина 7,5 лет лишения свободы и штраф почти 197 миллионов рублей. Суд назначил на полгода меньше, но сумму штрафа сократил незначительно.

Защита настаивала на оправдании, а сам Артем в последнем слове просил об условном наказании. Он подчеркивал, что если и совершал ошибки, то исключительно в интересах семьи.

Письмо Лерчек: "Не забирайте отца у детей"

12 апреля, накануне приговора, Валерия Чекалина написала трогательное письмо председательствующей судье Екатерине Кузьминой. Блогерша просила проявить милосердие к бывшему мужу и отцу их троих общих детей — Алисы, Богдана и Льва.

"Не забирайте отца у детей", — говорилось в обращении.

Лерчек подчеркнула, что не может предсказать, что будет с ее здоровьем через несколько месяцев, и хочет быть уверенной, что дети не останутся без отца.

От домашнего ареста до рака

Блогеры Валерия и Артем Чекалины находились под домашним арестом с октября 2024 года по обвинению в незаконных валютных операциях. За это время они успели развестись. Лерчек родила ребенка от нового партнера, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини.

В марте 2026 года у блогерши диагностировали рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами. Суд приостановил производство по ее делу и освободил из-под домашнего ареста, чтобы женщина могла пройти лечение. Сейчас Лерчек проходит химио- и лучевую терапию в онкоцентре имени Блохина.