"Я этого не переживу!": онкобольная Лерчек попросила суд не забирать отца у детей

Блогер, которая сама борется за жизнь, попросила проявить милосердие к ее бывшему мужу Артему Чекалину. Лерчек поблагодарила судью за то, что ее собственное уголовное дело приостановили из-за тяжелой болезни, и попросила о снисхождении к отцу своих детей.

"Большое спасибо вам от всего сердца, что вникли в ситуацию, проявили человечность, сострадание, человеколюбие и приостановили мое уголовное дело, дали мне возможность сфокусироваться на моем лечении и времени с семьей, с моими детьми. Вы дали мне сейчас самое ценное – надежду на исцеление. Я очень прошу вас как не только участник процесса, но и как женщина, как мать проявить милосердие к моему бывшему мужу, а вернее к Отцу моих детей (Отцу с большой буквы). Наших Алисы, Богдана и Левушки", — говорится в письме.

"Наша принцесса Алиса будет рыдать ночами"

Бывшая участница реалити-шоу "Звезды в джунглях" заверила, что Артем — замечательный отец, авторитет и пример для сыновей и дочери. Дети всегда смотрят на него с восхищением, подчеркнула Лерчек.

"Наша принцесса Алиса, которая всегда очень нежно ложится Артему на плечо, целует нежно в щечку и шепчет: "Папочка, я тебя так люблю", будет рыдать ночами, если ее рыцаря не будет рядом! Этого я не переживу! Не забирайте отца у детей..." — попросила блогер судью.

Что происходит с Лерчек и Артемом

Валерия Чекалина столкнулась с тяжелым онкологическим заболеванием в конце февраля 2026 года — после рождения четвертого ребенка, сына от нынешнего возлюбленного Луиса Сквиччиарини. Врачи обнаружили у нее рак желудка четвертой стадии с большим количеством метастаз.

Сейчас Лерчек проходит химиотерапию и лучевую терапию, из-за чего она остригла волосы. Рядом с ней постоянно находится жених Луис Сквиччиарини. Сама Валерия недавно рассказывала, что ее дети — 10-летние двойняшки Алиса и Богдан и трехлетний Лев — до сих пор не знают о ее болезни. Она скрывает от них правду, чтобы не травмировать. Но, по словам Артема Чекалина, они обо всем догадываются.

По его словам, малыши часто плачут, а дочка однажды спросила: "Папа, а мама умирает?".