Адвокат Артема Чекалина: "Мы надеемся на оправдательный приговор"

Адвокаты настаивают на невиновности своего подзащитного и надеются на оправдание. Защита считает, что инкриминируемые деяния не были умышленными, а сам предприниматель действовал в интересах семьи.

Ситуация осложняется тяжелым состоянием здоровья Валерии Чекалиной, у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами. Производство по ее делу приостановлено до выздоровления. Адвокат Лерчек, Константин Третьяков, выступил с резкой критикой стремительного хода процесса.

"В пятницу прения по делу были назначены после окончания работы суда и длились до поздней ночи. Артему запросили семь с половиной лет лишения свободы и штраф 196 миллионов рублей. Мы надеемся сегодня на оправдательный приговор", - сообщил адвокат Чекалина журналистам.

По словам юриста, суд отказался приобщить к делу документы из банка, которые, по мнению защиты, могли бы повлиять на оценку ситуации.

"Если документы приобщены, суд обязан их оценить в приговоре, а если нет — фактически считается, что их не существует", — пояснил защитник.

Требования обвинения и позиция защиты

Напомним, Чекалина обвиняют в совершение незаконных валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Сумма, выведенная, по версии следствия, за рубеж, превышает 250 миллионов рублей, полученных от продажи фитнес-марафонов блогера.

Сам Артем Чекалин в последнем слове попросил суд назначить условное наказание, отметив, что если и совершал ошибки, то исключительно в интересах семьи.

Письмо Лерчек: "Не забирайте отца у детей"

Валерия Чекалина, которая сейчас проходит химио- и лучевую терапию в онкоцентре имени Блохина, написала трогательное письмо председательствующей судье Екатерине Кузьминой. В нем она просит проявить милосердие к бывшему супругу и отцу их троих общих детей — Алисы, Богдана и Льва.

Блогер подчеркнула, что не может предсказать, что будет с ее здоровьем через несколько месяцев или лет, и хочет быть уверенной, что дети не останутся без отца. Это письмо, по информации СМИ, может стать важным аргументом для суда при вынесении решения.