"Я очень люблю жизнь": заплаканная Лерчек появилась в парике с ребенком на руках

Гражданский супруг блогера Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини выложил в сеть видео, где она запечатлена с ребенком на руках.

"Я очень люблю жизнь", - говорит на нем Лерчек.

При этом видно, что у Валерии на глазах слезы.

Подписчики предполагают, что блогер впервые появилась на публике в парике. На видео ее волосы и в самом деле напоминают парик из длинных темных волос.

Возможно, эта новость убедит скептиков, что Лерчек действительно больна. Ведь в соцсетях до сих появляются мнения, что на самом деле Валерия всех разыграла, чтобы уйти от уголовной ответственности.

Луис Сквиччиарини попросил поддержки у подписчиков Лерчек

Позже Луис опубликовал и снимки Валерии из медицинского учреждения, где она проходит лечение, сопроводив их эмоциональным обращением.

Он сообщил, что они переживают самый тяжелый период в жизни, а его возлюбленная борется за каждый день. Луис признался, что готов забрать на себя всю ее боль, и умоляет судьбу сохранить жизнь Валерии. Он подчеркнул, как сильно Лерчек любит жизнь, и жизнь любит ее.

"Пожалуйста, продолжайте молиться за нее, если можете. Она все чувствует и благодарна всем вам. Она очень любит вас. Очень прошу вас: меньше негатива — помочь может только ваша поддержка", - обратился Луис к подписчикам.

