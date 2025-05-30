Ангарская оценила поведение Баскова на 'Один в один': "Не говорил ничего плохого"

Актриса, певица и телеведущая Надежда Ангарская дала восторженную характеристику Николаю Баскову.

С самым известным в нашей стране блондином Надежда Ангарская пересеклась во время участия в шоу телеканала 'Россия 1' 'Один в один'.

Теледива призналась, что Николай Басков был неподражаем в качестве ведущего этого проекта.

"Он никогда не говорил ничего плохого никому", — поделилась Надежда Ангарская в беседе с MK.RU .

Во время шоу Надежде Ангарской приходилось перевоплощаться в Николая Баскова. Для певицы это стало тем еще испытанием. Она призналась, что не волновалась бы ничуть, если бы пародировала знаменитость на корпоративе. А тут — шоу перевоплощений, которое, к тому же еще и ведет сам Николай Басков.

"В какой-то момент я приняла решение, что, может, не очень похоже пою, зато буду делать как он. Николай яркий, веселый, лучезарный, юморной человек. И это мне тоже близко", — добавила Надежда Ангарская.

До участия в музыкальном шоу 'Один в один' Ангарская отметилась в проекте телеканала ТВ-3 'Последний герой', который вела Ксения Бородина