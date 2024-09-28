Надежда Ангарская показала единственное фото, сделанное во время ее первой беременности

Надежда Ангарская уже давно стала известной персоной. Она выступает на сцене и снимается в телевизионных шоу. Обычно актриса редко рассказывает о своей семье. Она состоит в браке с футбольным тренером Николаем Федчуком. Они сыграли свадьбу в 2023 году. В мае того же года у них родился сын Даниил. Для артистки этот ребенок стал вторым. От первого брака с Раедом Бани, который родом из Иордании, у нее есть сын Давид. Накануне она поздравила старшего наследника с днем рождения. Также звезда показала единственное фото, на котором запечатлена беременной.
В кадре Ангарская предстала в футболке и джинсовом комбинезоне на подтяжках. Она имела огромный живот. После этих родов актриса смогла похудеть с 120 до 90 килограммов.
Надежда Ангарская во время первой беременности. Фото: соцсети Надежды Ангарской
«26.09.2015. И это единственная беременная фотография с Давидом. В эту же ночь, не досмотрев серию «Великолепный век», я отправилась рожать своего первенца.
09:10 утра: — Надюш, еще 5 схваток и родишь!
— Что? Сколько?! (Очень хотелось мне крикнуть).
27 сентября 2015 года в 9:20 я стала мамой. 4300 г, 57 см», — рассказала Надежда.
Она также призналась, что это врачи настояли на том, чтобы она похудела. Актриса теперь их благодарит за такой совет. По ее словам, медики открыто ей заявили, что если она не похудеет на 30 кг, то не сможет родить. И в этот день Ангарская показала сына, который уже учится в школе.
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Надежда Ангарская с сыном. Фото: соцсети Надежды Ангарской
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