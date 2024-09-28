Надежда Ангарская показала единственное фото, сделанное во время ее первой беременности

Надежда Ангарская уже давно стала известной персоной. Она выступает на сцене и снимается в телевизионных шоу. Обычно актриса редко рассказывает о своей семье. Она состоит в браке с футбольным тренером Николаем Федчуком. Они сыграли свадьбу в 2023 году. В мае того же года у них родился сын Даниил. Для артистки этот ребенок стал вторым. От первого брака с Раедом Бани, который родом из Иордании, у нее есть сын Давид. Накануне она поздравила старшего наследника с днем рождения. Также звезда показала единственное фото, на котором запечатлена беременной.

В кадре Ангарская предстала в футболке и джинсовом комбинезоне на подтяжках. Она имела огромный живот. После этих родов актриса смогла похудеть с 120 до 90 килограммов.