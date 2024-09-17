Сколько детей у Ангарской?

К биографии Надежды Ангарской Teleprogramma.org замечает живой интерес у читателей. А все благодаря ее недавнему участию в «Последнем герое» телеканала ТВ-3.

Читатели интересуются, сколько детей у артистки, и мы готовы ответить на этот вопрос. У Надежды Ангарской двое наследников. В 2015 году знаменитость родила первого сына Давида от иорданского композитора Раеда Бани. С ним она развелась в 2019 году.

В 2023 году Надежда Ангарская вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал футбольный тренер Николай Федчук. От него в мае 2023 года у участницы реалити родился второй мальчик — Даниил.

Teleprogramma.org Надежда Ангарская призналась, что на реалити «Последний герой. Русский сезон» она отправилась в слишком большой массе тела, так и не потеряв ее после последних родов, это сильно мешало ей в прохождении испытаний. Однако голод на шоу помог ей расстаться с 10 килограммами.

«Не думала я, что через год после родов смогу вернуться в такую спортивно-выживальческую историю», — сказала нашему журналисту юмористка Надежда Ангарская .

Полное интервью с Надеждой Ангарской читайте здесь , она рассказала, почему не любила Николая Сердюкова и зачем пошла работать в стендап, а также занялась созданием бренда одежды для корпулентных людей.