Алла Пугачева заявила о своих правах на Максима Галкина*

Алла Пугачева своим появлением на фото с мужем-иноагентом Максимом Галкиным* напомнила, что место занято. Примадонна как бы напомнила всем, что она пока еще жива-здорова. А значит, всем и думать пора перестать о ее красавчике-муже.
Фурор от Максима Галкина* в Сети
В этом году Максим Галкин* неожиданно попал в номинацию на самого брутального шоумена. Раньше привлекательности юмориста никто не замечал. Но после новых фотографий Галкин составил конкуренцию многим именитым мужчинам. Поклонницы под его фото вздыхают.
"Теперь понимаем Аллу…", — пишут в соцсети.
Фотосессия для двоих
Сегодня Алла Борисовна сама присоединилась к фотосессиям мужа, чтобы не отставать от трендов. На свежих кадрах Пугачева появилась рядом с Галкиным*. Народная артистка надела такую же шапочку-бандитку, как у Максима Галкина*. Она спрятала волосы под головной убор, создавая видимость каре.
Супруги не так часто фотографируются вдвоем. Поэтому совместные кадры сразу привлекли внимание. Восхищенные пользователи не преминули поделиться впечатлениями от совместного появления пары в кадре.
Многие заметили, что 76-летняя Примадонна выглядит рядом с любимым человеком моложе своих лет. Также фолловеры обратили внимание, что их дочь Лиза очень похожа на маму.
Алла Пугачева поделилась новым фото с Максимом Галкиным*. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
Парад комплиментов
Подписчики Аллы Пугачевой тут же устроили настоящий парад комплиментов. В комментариях пишут, что оба выглядят невероятно. Поклонники обсуждают образ пары и сравнивают их стиль. Им нравятся шапочки-бандитки и образы, в которых Пугачева и Галкин* предстали на новых кадрах.
Не так давно Максим Галкин* показал себя в новом образе. Он отрастил волосы и бороду и стал практически неузнаваемым.
На днях Галкин* воссоединился с женой. Ранее он с детьми Гарри и Лизой отдыхал в Куршевеле. Отпуск был омрачен неприятным обстоятельством. В Куршевеле был сильный пожар. Горел отель, расположенный неподалеку от гостиницы, где остановился муж Аллы Борисовны с сыном и дочкой.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022
