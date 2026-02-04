Алла Пугачева заявила о своих правах на Максима Галкина*

Алла Пугачева своим появлением на фото с мужем-иноагентом Максимом Галкиным* напомнила, что место занято. Примадонна как бы напомнила всем, что она пока еще жива-здорова. А значит, всем и думать пора перестать о ее красавчике-муже.

Фурор от Максима Галкина* в Сети

В этом году Максим Галкин* неожиданно попал в номинацию на самого брутального шоумена. Раньше привлекательности юмориста никто не замечал. Но после новых фотографий Галкин составил конкуренцию многим именитым мужчинам. Поклонницы под его фото вздыхают.

"Теперь понимаем Аллу…", — пишут в соцсети.

Фотосессия для двоих

Сегодня Алла Борисовна сама присоединилась к фотосессиям мужа, чтобы не отставать от трендов. На свежих кадрах Пугачева появилась рядом с Галкиным*. Народная артистка надела такую же шапочку-бандитку, как у Максима Галкина*. Она спрятала волосы под головной убор, создавая видимость каре.

Супруги не так часто фотографируются вдвоем. Поэтому совместные кадры сразу привлекли внимание. Восхищенные пользователи не преминули поделиться впечатлениями от совместного появления пары в кадре.

Многие заметили, что 76-летняя Примадонна выглядит рядом с любимым человеком моложе своих лет. Также фолловеры обратили внимание, что их дочь Лиза очень похожа на маму.