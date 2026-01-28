Отдых Галкина* с детьми Гарри и Лизой в Куршевеле испорчен: что случилось

Иноагент Максим Галкин* может срочно прервать свой отдых в Куршевеле по очень неприятной причине. В одном из отелей разразился пожар. Постояльцев экстренно эвакуируют.

Что происходит с Галкиным* в Куршевеле?

Отдых мужа Аллы Пугачевой, шоумена Максима Галкина* вместе с детьми Гарри и Лизой в Куршевеле омрачен неприятным обстоятельством. В одном из отелей разразился сильный пожар. С ним не могут справиться с минувшей ночи.

Как сообщается, экстренно эвакуированы уже более двухсот человек. Переселяют не только постояльцев горящего отеля, но и расположенных по близости с ним. Среди отдыхающих и Максим Галкин* с близнецами Гарри и Лизой. Отелей, находящихся в безопасно зоне, не так много. Они не смогут разместить всех нуждающихся. Не исключено, что Галкину* придется покинуть курортное местечко во французских Альпах.