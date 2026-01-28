Отдых Галкина* с детьми Гарри и Лизой в Куршевеле испорчен: что случилось

Иноагент Максим Галкин* может срочно прервать свой отдых в Куршевеле по очень неприятной причине. В одном из отелей разразился пожар. Постояльцев экстренно эвакуируют.
Что происходит с Галкиным* в Куршевеле?
Отдых мужа Аллы Пугачевой, шоумена Максима Галкина* вместе с детьми Гарри и Лизой в Куршевеле омрачен неприятным обстоятельством. В одном из отелей разразился сильный пожар. С ним не могут справиться с минувшей ночи.
Как сообщается, экстренно эвакуированы уже более двухсот человек. Переселяют не только постояльцев горящего отеля, но и расположенных по близости с ним. Среди отдыхающих и Максим Галкин* с близнецами Гарри и Лизой. Отелей, находящихся в безопасно зоне, не так много. Они не смогут разместить всех нуждающихся. Не исключено, что Галкину* придется покинуть курортное местечко во французских Альпах.
Максим Галкин* с дочкой Лизой в Куршевеле. Фото: соцсети Максима Галкина*
Что рассказывал Галкин* об отдыхе
Максим Галкин* на днях в личном блоге хвастался, что вместе с Гарри и Лизой отдыхает в Куршевеле. Он делился снимками с заснеженных склонов. Галкин* сообщал, что готов "к покорению вершин". Вместе с дочкой он успел почиллить под музыку на горнолыжке, а с сыном — посетить ресторан.
Максим Галкин* с сыном Гарри. Фото: соцсети Максима Галкина*
Где сейчас живут Пугачева и Галкин*
Максим Галкин* и Алла Пугачева уже несколько лет живут за границей. В 2022 году они вместе с детьми — двойняшками Лизой и Гарри, покинули Россию.
Сейчас их основным местом проживания является Кипр. Еще в 2017 году Пугачева инвестировала в недвижимость на острове, приобретя за 10 миллионов евро роскошный трехэтажный пентхаус с частным бассейном в Лимасолле. Эта покупка также позволила ей получить кипрское гражданство. Семья регулярно проводит время в этих апартаментах.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
