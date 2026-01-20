Борода и отросшие волосы: сбежавший из России Максим Галкин* изменился до неузнаваемости

Иноагент Максим Галкин*. Фото: КП/Кристина Безбородова

Пользователи сравнили юмориста с Киркоровым и даже Тимати.

Иноагент Максим Галкин* вновь оказался в центре внимания. В своем блоге артист представил новый образ, который моментально стал поводом для обсуждения в интернете.

Юморист, которому 49 лет, предстал перед публикой в непривычном амплуа. Пользователи Сети заметили, что у него отросла борода и волосы. Оделся Максим в просторное светлое пальто свободного кроя, которое полностью скрывало его фигуру.

Этот непривычный, более сдержанный и даже интеллигентный образ резко контрастировал с его прежним гламурным сценическим имиджем.

Реакция фанатов: на кого теперь похож Галкин*?

Обсуждения в Сети развернулись мгновенно. Поклонники не просто комментировали перемены, а активно искали сходства с другими известными личностями.

Многие пользователи первым делом провели параллели с Филиппом Киркоровым, отметив некую общую стилистику. Также в комментариях часто всплывало имя рэпера Тимати — некоторые фанаты нашли в новом образе Галкина* схожие черты.

Иноагент Максим Галкин* в новом образе. Фото: соцсети

Семейное положение: где сейчас живут Пугачева и Галкин*

Напомним, Максим Галкин* и Алла Пугачева, поженившиеся в 2011 году, уже несколько лет живут за границей. В 2022 году они вместе с детьми — двойняшками Лизой и Гарри, родившимися в 2013 году, — покинули Россию.

Сейчас их основным местом проживания является Кипр. Еще в 2017 году Пугачева инвестировала в недвижимость на острове, приобретя за 10 миллионов евро роскошный трехэтажный пентхаус с частным бассейном в Лимасолле. Эта покупка также позволила ей получить кипрское гражданство. Семья регулярно проводит время в этих апартаментах.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

