Борода и отросшие волосы: сбежавший из России Максим Галкин* изменился до неузнаваемости

Иноагент Максим Галкин* вновь оказался в центре внимания. В своем блоге артист представил новый образ, который моментально стал поводом для обсуждения в интернете.
Юморист, которому 49 лет, предстал перед публикой в непривычном амплуа. Пользователи Сети заметили, что у него отросла борода и волосы. Оделся Максим в просторное светлое пальто свободного кроя, которое полностью скрывало его фигуру.
Этот непривычный, более сдержанный и даже интеллигентный образ резко контрастировал с его прежним гламурным сценическим имиджем.
Реакция фанатов: на кого теперь похож Галкин*?
Обсуждения в Сети развернулись мгновенно. Поклонники не просто комментировали перемены, а активно искали сходства с другими известными личностями.
Многие пользователи первым делом провели параллели с Филиппом Киркоровым, отметив некую общую стилистику. Также в комментариях часто всплывало имя рэпера Тимати — некоторые фанаты нашли в новом образе Галкина* схожие черты.
Иноагент Максим Галкин* в новом образе. Фото: соцсети
Семейное положение: где сейчас живут Пугачева и Галкин*
Напомним, Максим Галкин* и Алла Пугачева, поженившиеся в 2011 году, уже несколько лет живут за границей. В 2022 году они вместе с детьми — двойняшками Лизой и Гарри, родившимися в 2013 году, — покинули Россию.
Сейчас их основным местом проживания является Кипр. Еще в 2017 году Пугачева инвестировала в недвижимость на острове, приобретя за 10 миллионов евро роскошный трехэтажный пентхаус с частным бассейном в Лимасолле. Эта покупка также позволила ей получить кипрское гражданство. Семья регулярно проводит время в этих апартаментах.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.