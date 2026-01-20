Борода и отросшие волосы: сбежавший из России Максим Галкин* изменился до неузнаваемости

Иноагент Максим Галкин* вновь оказался в центре внимания. В своем блоге артист представил новый образ, который моментально стал поводом для обсуждения в интернете.

Юморист, которому 49 лет, предстал перед публикой в непривычном амплуа. Пользователи Сети заметили, что у него отросла борода и волосы. Оделся Максим в просторное светлое пальто свободного кроя, которое полностью скрывало его фигуру.

Этот непривычный, более сдержанный и даже интеллигентный образ резко контрастировал с его прежним гламурным сценическим имиджем.

Реакция фанатов: на кого теперь похож Галкин*?

Обсуждения в Сети развернулись мгновенно. Поклонники не просто комментировали перемены, а активно искали сходства с другими известными личностями.

Многие пользователи первым делом провели параллели с Филиппом Киркоровым, отметив некую общую стилистику. Также в комментариях часто всплывало имя рэпера Тимати — некоторые фанаты нашли в новом образе Галкина* схожие черты.