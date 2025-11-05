Алла Пугачева прервала молчание, узнав о Юрии Николаеве: "Куда все уходят? Куда?"

Алла Пугачева — одна из тех, кто почтил память Юрия Николаева. Его не стало 4 ноября после продолжительной болезни. Вслед за именитым композитором Игорем Николаевым и Юлией Проскуряковой, а также Яной Поплавской и Сергеем Лазаревым Примадонна поделилась своими переживаниями. Кстати, Игорь называл Юрия Николаева своим "отцом", а тот считал его "сыном". Хотя между ними не было родства.

Что сказала Пугачева, узнав о смерти Николаева

Певица не смогла скрыть свою печаль, поняв, сколько близких ей друзей, коллег и талантливых артистов уже нет среди нас. Уход Юрия Николаева стал невосполнимой потерей для многих. Он зажигал юные звездочки в программах "Утренняя почта" и "Утренняя звезда". Ему благодарны многие артисты, которым телеведущий помог выбиться на эстраду.

"Куда все уходят? Куда?" — словно удивляясь, заметила Пугачева, скорбя по Юрию Александровичу.

Что случилось с Николаевым

Телеведущий не хотел обращаться за медицинской помощью, хотя чувствовал себя уже достаточно плохо. Когда артист все-таки поехал в больницу на скорой, было, по сути, уже слишком поздно. Медики не смогли ничего сделать. У Юрия Александровича был рак, и в легких появились новые очаги опухолей.

Он отказывался бросать курить, и выкуривал в день по две пачки, игнорируя советы врачей. В последнее время он задыхался, жаловался на слабость и едва мог говорить. Чувствовал себя телеведущий не самым лучшим образом. Но ложиться в больницу не хотел.