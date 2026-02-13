Алферова поддела Бероева: "Не нужно кидать друг в друга камни"

Разговоры о разладе в отношениях Егора Бероева и Ксении Алферовой начались после выхода актеров на красную дорожку на премьере спортивной драмы "Золотой дубль". В картине Ксения и Егор сыграли семейную пару и исполнили главные роли. Но как оказалось, к тому моменту они были уже не вместе.

Хронология Ксении Алферовой

Ксения Алферова на светской премьере отказалась позировать фотографам вместе с Егором Бероевым. Тогда же она дала понять, что они больше не супруги. Позже в своем личном блоге Бероев заявил, что они с Алферовой развелись еще в 2022 году. Но Ксения дала понять, что бывший супруг говорит неправду.

"Если бы я хотела как-то комментировать, согласитесь, я бы давно уже это сделала… — сказала Алферова о разводе с Бероевым. — Единственное, я бы поспорила с хронологией, но она, видимо, у каждого своя".

Таким образом Ксения дала понять, что не совсем согласна с временными рамками, которые озвучил Егор, но развивать тему не стала.

В беседе с журналистом Леди Mail Ксения Алферова не только аккуратно затронула тему расставания. Она обратилась к тем, кто активно обсуждает ее личную жизнь. Алферова сформулировала эмоциональную просьбу. В ней еще и читается обращение к Егору Бероеву, который не подбирал слова, сообщая публично о разрыве с женой.

"А я бы хотела попросить людей перестать, по возможности, это обсуждать так бурно. Каждый человек может сделать что-то под влиянием тех или иных эмоций, а потом сильно пожалеть об этом. Не стоит его убивать, а словом можно убить, поверьте. Все мы совершаем ошибки, но не нужно кидать друг в друга камни, ведь мы все не без греха, согласны?" — рассуждала актриса в интервью.

"Золотой дубль": как работать с уже бывшим мужем

Отдельной темой в интервью стало участие в фильме "Золотой дубль". На момент съемок Егор уже был для Ксении бывшим мужем. Однако в кадре они играли супругов. Актриса поделилась, как это было для нее.

"Сниматься с мужем всегда непросто. Часто мужья-актеры из лучших побуждений делают женам замечания постоянно на площадке. Это нарушает иерархию на съемочной площадке — актеры не должны делать замечания друг другу, это прерогатива режиссера", — объяснила Ксения.

Когда поженились Алферова и Бероев

Егор Бероев и Ксения Алферова провели вместе четверть века. Бракосочетание пары состоялось в 2001 году. По признанию артиста, он проникся чувствами к падчерице Александра Абдулова моментально, при первой встрече. Однако, по всей видимости, с тех пор слишком многое изменилось.

О том, что Егор Бероев и Ксения Алферова расторгли брак, общественность узнала буквально на днях. О разрыве с супругом публично заявила Алферова. По некоторым данным, на разрыв отношений решился именно Егор Бероев. По слухам, именно он покинул семейное гнездо.

На этом фоне всплывают воспоминания о том, что семнадцать лет назад у актера уже имел место роман с коллегой по проекту "Ледниковый период" — фигуристкой Екатериной Гордеевой.

Как рассказывали близкие Алферовой, в тот непростой период она практически вымаливала мужа в храме, и в тот раз ей удалось уберечь семью от распада.

А вы как думаете, почему развелись Бероев и Алферова?