Алферова о расставании с Бероевым: "За чужие чувства говорить ничего не могу"

Еще недавно эта звездная пара казалась неразлучной. Они неизменно появлялись вместе на премьерах и светских раутах, демонстрируя единство.

Как Ксения Алферова объявила о разрыве с Егором Бероевым

Однако на премьере фильма, где артисты исполнили роли супругов, Ксения Алферова и Егор Бероев держались отстраненно. На сцене они дистанцировались друг от друга, а в зале не сели рядом.

А когда пару попросили сделать совместное фото, Алферова решительно отказалась, заявив, что сниматься с Бероевым не будет. Ранее актриса перестала носить обручальное кольцо и удалила мужа из списков друзей в соцсетях. В беседе с корреспондентом программы "Ты не поверишь!" канала НТВ она дала понять, что их отношения в прошлом.

На вопрос журналиста, считает ли она себя теперь свободной женщиной, Алферова ответила утвердительно. А что касается темы искренней любви, поднятой в фильме, актриса намекнула, что в ее жизни подобного чувства сейчас нет.

"Я могу только за себя говорить, за свои личные чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства говорить ничего не могу", - пояснила артистка.

Видимо, Ксения Алферова намекнула на неверность Егора Бероева.

"У женщин хорошо развита интуиция. Если нам что-то кажется, то нам не кажется. Это я знаю точно. И наверняка", - подчеркнула актриса.

Кратко об истории любви Ксении Алферовой и Егора Бероева

Супруги знакомы с начала двухтысячных годов. У них венчанный брак. Ксения и Егор вырастили дочь Евдокию, которой сейчас 18 лет. Она ведет непубличный образ жизни.

Девушка, появившаяся на свет в Италии, знает итальянский язык, увлекается живописью и дизайном.

Также звездная пара занимается благотворительностью. Они стали опекунами парня по имени Влад, страдающего синдромом Дауна.

А вы переживаете за эту пару? Делитесь в комментариях!