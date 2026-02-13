Алферова на фоне развода с Бероевым высказалась: "Сегодня тебя любят, завтра забывают"

Нестабильные гонорары, паузы в съемках и отсутствие дружбы с цифрами. Ксения Алферова честно рассказала о деньгах, профессии и женском характере. Ее признания прозвучали на фоне недавней новости о разводе с Егором Бероевым.

Ксения Алферова о любви и забвении

Актриса Ксения Алферова подняла вопрос денежного благополучия и поразмышляла о непостоянстве актерской стези. Она обратилась к своим прежним ощущениям и сопоставила их с нынешними переживаниями.

"Когда я была юной, то мне даже это нравилось. В этом был свой драйв, когда хватало лишь на еду и не всегда на бензин. А с возрастом слово "стабильность" становится все более привлекательным. Действительно, в нашей профессии сегодня тебя любят, завтра забывают. Поэтому я всегда осторожно отношусь к слову "популярность", — поделилась Ксения.

Независимость благодаря юридическому образованию

Ксения Алферова призналась, что располагает надежным фундаментом, который позволяет сохранять хладнокровие, когда съемочных проектов становится меньше. Она разъяснила, что именно служит ей опорой в моменты спада.

Актриса подчеркнула, что ей оказывает поддержку совершенно иная область — право. Юридическое образование дарит ей чувство защищенности и шанс претворять замыслы в действительность. Алферова рассказала, что у нее есть собственный проект, который позволяет ей чувствовать себя материально независимой.

"Я не дружу с цифрами, совсем не умею считать деньги. Не знаю, сколько у меня их есть", — призналась актриса.

Вместе с тем Ксения без труда практикует сдержанность в тратах и не превращает в катастрофу отказ от желанных приобретений.

Женщина, деньги и нрав

Заговорив о финансах, Ксения особо отметила представительниц прекрасного пола и их бремя в нынешних обстоятельствах. Она открыто заявляет, что испытывает к ним особенное сочувствие.

"Мне жалко сейчас в первую очередь женщин. А когда женщина вынуждена зарабатывать на еду и другие базовые потребности, это меняет ее характер. Уверенная в завтрашнем дне женщина более спокойная, милая и нежная. Когда она вынуждена вставать на "мужскую территорию", это тяжело. Я не хочу становиться жесткой, хочу сохранить женское начало", — добавила Алферова.

Когда стало известно о разводе Алферовой и Бероева?

О том, что Егор Бероев и Ксения Алферова развелись, стало известно несколько дней назад. Выяснилось, что пара не вместе еще с 2022 года. Союз, который со стороны казался гармоничным, распался. О расставании с мужем объявила Алферова.

По некоторым данным, инициатором развода стал Егор Бероев. Якобы именно он ушел из семьи.

На этом фоне вспоминают, что семнадцать лет назад у актера уже была интрижка с партнершей по шоу "Ледниковый период", фигуристкой Екатериной Гордеевой.

По словам окружения Алферовой, в тот период она буквально отмаливала супруга в церкви, и тогда ей удалось сохранить семью.

Егор Бероев и Ксения Алферова были вместе 25 лет. Пара поженилась в 2001 году. По словам артиста, он полюбил падчерицу Александра Абдулова с первого взгляда. Но, судя по всему, с тех пор утекло слишком много воды.

По материалам "Леди Mail"

