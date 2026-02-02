"Егор, а где благодарность?": в Сети пожалели Алферову, которую бросил Бероев

В день его заявления актриса опубликовала в своем блоге очень личный и светлый пост, посвященный своей 104-летней бабушке.

Философский ответ Алферовой

Ксения не стала комментировать развод или вступать в полемику. Вместо этого она рассказала о секрете долголетия и счастья своей бабушки Ксении Архиповны. Этот пост многие восприняли как ее тихий, но глубокий ответ на ситуацию.

"Знаете секрет бабушкиного долголетия? Секрет ее красоты и душевной молодости? В любви к людям!" — написала актриса.

Она подчеркнула, что ее бабушка всегда ставила других на первое место, была открыта и благодарна жизни, и именно это наполняет ее светом.

"Человек, погрязший в эгоизме и гордыни, так на склоне лет не выглядит и не светится", — добавила Алферова.

Хотя она прямо не обращалась к бывшему мужу, поклонники увидели в этих словах целую жизненную философию: вместо выяснения отношений — благодарность и внутренний свет.

Инициатива публичного объявления о разводе исходила от Егора Бероева. В своем блоге он написал прямой и сухой текст.

"Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью", — заявил актер.

Он подчеркнул, что решение было с его стороны, поблагодарил Алферову за все хорошее и плохое и попросил прессу не лезть в их личную жизнь. Однако его формальный тон и фраза "я расстался с ней" многим показались слишком холодными.

Реакция поклонников

Фанаты, долгие годы считавшие эту пару образцом для подражания, были в шоке. Под постом Бероева развернулись бурные обсуждения.

Многие выражали разочарование:

"Классика: мужчина отжил свое и пошел строить новую жизнь, а женщина осталась с философией и светом в душе. Ничего не меняется".

"Какой некрасивый финал у такой красивой истории. Словно прочитал не пост, а сухой протокол. Ни капли души".

"Егор, а где же благодарность? Где те теплые слова, которые она заслужила за двадцать лет? Только сухое "разделил имущество и разошлись"? Печально".

История любви, которую считали сказкой

Именно поэтому новость стала такой болезненной. Егор Бероев и Ксения Алферова поженились в 2001 году. Их брак длился почти четверть века — целая эпоха в российском кино.

Они познакомились в театре, и их роман быстро перерос в крепкий союз. В 2007 году у пары родилась дочь Евдокия. На протяжении многих лет они были лицом счастливой звездной семьи — вместе ходили на премьеры, давали интервью о семейном счастье и воспитании дочери. Для публики они олицетворяли верность, поддержку и ту самую "настоящую любовь" в мире, полном мимолетных романов.