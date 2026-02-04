Притворялись парой, когда разошлись: история Алферовой и Бероева

На протяжении более двух десятилетий фанаты были убеждены: у Ксении Алферовой и Егора Бероева все безупречно. Однако в 2026 году стало очевидно: волшебная история давно подошла к концу.

Зарождение истории: цветы, судно и "поединок рыцарей"

Егор Бероев и Ксения Алферова с первых дней имели немало общего. Егор появился на свет в семье артистов, как и Ксения. Хотя девушка родилась в союзе Ирины Алферовой с Бойко Гюровым, воспитывала ее мама совместно с Александром Абдуловым.

Ксюша взрослела в обстановке теплоты и внимания, не страдала от неуверенности в себе и смело проходила кинопробы. Поначалу она воспринимала актерскую профессию как увлечение и получала образование юриста. Тем не менее в Школу‑студию МХАТ она в итоге поступила. Именно благодаря этому она оказалась на судьбоносном мероприятии Первого канала — пресс‑конференции, где ее приметил Егор Бероев.

Артист был пленен. Но Алферова не намеревалась заводить романтические отношения с коллегами и не испытывала дефицита в поклонниках. По воспоминаниям бабушки‑тезки, за брюнеткой ухаживала вся столичная молодежь.

"Внучка тогда со мной на Покровке жила. Звонок в дверь: курьер приносит букет тюльпанов. И так каждый день в течение месяца. От кого — загадка. Внучка в полном недоумении. Оказалось, это Егор цветы передавал. А на день рождения подарил надувную лодку, полную тюльпанов. Она всю комнату заняла", — делилась воспоминаниями Ксения Архиповна.

В итоге Егор завоевал свою Ксению в честном поединке рыцарей и повел к алтарю в ноябре 2001 года. Все заботы по подготовке торжества взял на себя Александр Абдулов, который всегда относился к Ксюше как к родной дочери. Это было не просто бракосочетание — настоящая сказка!

Бракосочетание и появление ребенка

В последующие годы никто не сомневался, насколько гармоничным получился союз Ксении и Егора. Александр Абдулов одобрил выбор дочери и с волнением осознал на ее свадьбе, что вскоре станет дедушкой. Так и произошло: в 2007 году Алферова подарила Бероеву дочь Евдокию.

Бероева воспринимали как образцового семьянина. На протяжении свыше двадцати лет поклонники восхищались тем, насколько схожими были взгляды супругов на жизнь. Они участвовали в одних и тех же кинопроектах, высказывали единое мнение о происходящих событиях, заботились о подопечных благотворительного фонда "Я есть!".

Период охлаждения: первый тревожный сигнал

Первый тревожный симптом проявился в 2008 году. Тогда актеру приписали роман с партнершей по шоу "Ледниковый период" Екатериной Гордеевой. Причиной стали не только эмоциональные выступления, но и совместный обед в ресторанном зале отеля.

Вдова Сергея Гринькова в тот момент состояла в браке с Ильей Куликом и постоянно проживала в США. После завершения проекта Первого канала она вернулась домой. Ксения, также участвовавшая в шоу с Повиласом Ванагасом, опровергала слухи об измене супруга с ироничной улыбкой.

Однако в семейном кругу ситуацию обсуждали по‑разному. Ксения Архиповна, узнав о сплетнях, лично посетила репетицию "Ледникового периода", чтобы взглянуть на предполагаемую соперницу внучки. Мысленно она пожелала Гордеевой падать до тех пор, пока та не осознает, что не стоит претендовать на чужого мужа.

А вот мать Абдулова, Людмила Крайнова, вспоминала тот период иначе. После разрыва сына с Ириной Алферовой она продолжала общаться с бывшей невесткой и напрямую задала ей вопрос о Ксении и Егоре звезде. Тогда Алферова призналась, что у Бероева был роман с Гордеевой. Она рассказала, что Ксения ходила в храм и отмаливала мужа.

Совместные проекты и единые убеждения

Ксения Алферова и Егор Бероев вместе снимались в картинах "Дорога к дому" и "На солнце вдоль рядов кукурузы". В июле 2023 года они посетили фестиваль "В кругу семьи", и ничто не вызывало сомнений в прочности их союза.

Алферова в интервью жаловалась лишь на то, как непросто работать с требовательным мужем. Она рассуждала о том, что если бы Бероев не придерживался четкой патриотической позиции и покинул страну в 2022 году, их отношения завершились бы. Кроме того, Ксения подчеркивала, что, слава Богу, обладает крепкой семьей, и отмечала: истинная сила мужчин заключается в способности признавать свои ошибки.

Расторжение брака, о котором "не хотелось говорить"

Вопросы к паре возникли, когда они прибыли на премьеру фильма "Золотой дубль" раздельно. Ксения отказалась фотографироваться с супругом и заняла место в зрительном зале не рядом с ним.

"Семьи у нас с Ксенией уже давно нет. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я уже давно живу своей жизнью", — позже заявил Бероев.

По мнению фанатов, формулировка о расставании от первого лица намекает, что инициатором развода выступил Бероев.

Женская проницательность и "свободная женщина"

Ксения Алферова подогрела интерес к разводу с Бероевым своими размышлениями о взаимоотношениях.

"У женщин хорошо развита интуиция. Если нам что‑то кажется, то нам не кажется. Это я знаю точно. И наверняка", — заключила Ксения, заставляя всех гадать, мог ли Бероев решиться на измену.

О своем новом положении она упомянула и в кулуарах благотворительного проекта "Удивительные коньки". Там Ксения работала вместе с Петром Чернышевым.

"У меня были очень тяжелые три года. Теперь я свободная женщина", — поделилась с другом актриса, не уточняя конкретных причин расставания с мужем.

А вам жаль, что Алферова и Бероев развелись? Ответьте в комментариях.