Алферова на фоне развода с Бероевым пришла на премьеру с особенным сыном

На премьере нового фильма Сарика Андреасяна "Сказка о Царе Салтане" Ксения Алферова вышла на пресс-волл в сопровождении особенного приемного сына. Над юношей Алферова взяла опеку более семи лет назад. Актриса пригласила Влада на светское мероприятие, так как он очень любит сказки.

Что рассказала Ксения Алферова о личной жизни

Как только знаменитость появилась на дорожке, на нее тут же накинулись журналисты. Основной интерес вызвал ее недавний развод с Егором Бероевым. Свой развод Ксения Алферова прокомментировала в общих словах, но дала понять, что обиды на бывшего супруга не держит и обсуждать чужую личную жизнь считает делом неблагодарным.

Она подчеркнула отношение к происходящему и выбрала спокойный тон. Актриса обратила внимание на то, что вокруг их семьи появилось слишком много лишних разговоров.

Алферова о поддержке, вере и осуждении

Ксения открыто рассказала о человеке, который помог ей пережить непростой период. Это ее духовник, отец Алексей. Алферова дала понять, что не держит зла на бывшего мужа.

"Осуждать кого-то за что-то — дело неблагодарное и неправильное. Потому что каждый человек — это загадка, и все мы в чем-то одинаковы. Я думаю, что в этой ситуации было бы правильнее… даже не знаю что, но точно не осуждать и не ругаться", — отметила Ксения Алферова.

Она отметила, что не готова участвовать в публичных перепалках и в обсуждении разрыва. Ксения дала понять, что предпочитает сосредоточиться на тепле и поддержке близких. Актриса поделилась личной метафорой, которая помогает ей пережить сложные моменты.

"У меня есть бусы, на которые я собираю очень теплые моменты. Когда происходит не очень хорошая ситуация, я их достаю и наполняюсь теплом", — добавила Ксения.

Отношения с Бероевым после развода

Алферова добавила, что не осуждает Бероева и не видит крамолы в его недавнем сообщении в соцсетях. Она отметила, что главное для нее сейчас — это участие отца в жизни дочери. По словам актрисы, свои родительские функции артист выполняет сполна. Он общается с 19-летней Евдокией, и помогает семье.

Когда развелись Бероев и Алферова?

Егор Бероев и Ксения Алферова развелись еще в 2022-м году, а сообщили об этом только на днях. О расставании с мужем рассказала Ксения. Причину своего разрыва пара не раскрывает. И на этом фоне в сети ходят свои версии. Все сходятся во мнении, что развод случился из-за измены Бероева. Все прекрасно помнят, что 17 лет назад у актера уже была интрижка с партнершей по шоу "Ледниковый период", именитой фигуристкой Екатериной Гордеевой.

По словам окружения Алферовой, в тот период она буквально отмаливала супруга в церкви, и тогда ей удалось сохранить семью.

Егор Бероев и Ксения Алферова были вместе 25 лет. Пара поженилась в 2001 году. По словам артиста, он полюбил падчерицу Александра Абдулова с первого взгляда. Но, судя по всему, с тех пор утекло слишком много воды.

А вы как думаете, почему развелись Бероев и Алферова? Ответьте в комментариях.