Алферова ответила Бероеву: "Один раз плохо обойдетесь с любовью"

Ксения Алферова в личном блоге отреагировала на высказывания ее бывшего мужа, Егора Бероева. Тот в своей публикации дал понять, что брак с Ксенией не был для него счастливым. Что ответила Ксения?

Реакция Алферовой: цитата Паустовского вместо комментариев

51-летняя Ксения Алферова напрямую ситуацию не комментировала. В ее аккаунте вскоре после заявления бывшего супруга появилась фраза классика.

Актриса процитировала слова писателя Константина Паустовского о любви. Ксения Алферова тонко дала понять, что тот, кто не дорожит чувствами, вряд ли сможет быть счастлив.

"Берегите любовь, как драгоценную вещь. Один раз плохо обойдетесь с любовью, так и последующая будет у вас обязательно с изъяном", — такая запись появилась в личном блоге Ксении Алферовой.

Подписчики немедленно поддержали Ксению Алферову. Они сделали ей комплименты. И выразили надежду на то, что она непременно будет счастлива.

Признания Егора Бероева

Ранее 48-летний Егор Бероев обратился к публике и прессе в личном блоге. Актер сделал официальное заявление о личной жизни. Он подчеркнул, что именно он стал инициатором расставания.

"Семьи у нас с Ксенией нет уже давно. Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью", — заявил Бероев.

Артист отдельно остановился на браке с Алферовой. Он дежурно отметил, что с уважением относится к тем годам, которые провел с Алферовой. Он поблагодарил бывшую жену "за все хорошее и плохое, что было в нашей семье"

Слова Бероева вызвали негативную реакцию в Сети. Актера разнесли за демонстрацию неуважительного отношения к матери своей дочери. Поклонники пожалели Ксению Алферову.

Слухи о причине разрыва: "Ледниковый период" и давняя интрижка

Егор Бероев и Ксения Алферова причину разрыва не раскрывают. На этом фоне в сети ходят свои версии. Все сходятся во мнении, что развод случился из-за измены Бероева. Все прекрасно помнят, что 17 лет назад у актера уже была интрижка с партнершей по шоу "Ледниковый период", именитой фигуристкой Екатериной Гордеевой.

По словам окружения Алферовой, в тот период она буквально отмаливала супруга в церкви, и тогда ей удалось сохранить семью.

Егор Бероев и Ксения Алферова были вместе 25 лет. Пара поженилась в 2001 году. По словам артиста, он полюбил падчерицу Александра Абдулова с первого взгляда. Но, судя по всему, с тех пор утекло слишком много воды.

А вы как думаете, почему развелись Бероев и Алферова? Ответьте в комментариях.