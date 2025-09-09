Алена Кравец — о Петре Чернышеве: "Он не ищет никаких отношений"
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев. Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press
Кравец — о жизни вдовца Заворотнюк Чернышеве: «Души не чает в дочери»
Петр Чернышев во время болезни жены, актрисы Анастасии Заворотнюк, доказал ей свою преданность. Остается он верным любимой жене и после ее смерти. О том, как сейчас живет Петр Чернышев, рассказала светская львица Алена Кравец.
Что сейчас происходит с Петром Чернышевым
Алена Кравец рассказала, что Петр Чернышев после смерти Заворотнюк с головой ушел в работу. Его не интересуют женщины. Он не может забыть свою любимую Анастасию.
"Петр один, у него никого нет, и, мне кажется, он не ищет никаких отношений. Он верен Анастасии, почти каждый день ходит к ней на кладбище", — цитирует Алену Кравец Woman.ru.
Петр Чернышев занимается воспитанием дочери Милы. Помогает зятю во всем мама Анастасии Заворотнюк, Валентина Борисовна. 82-летняя женщина взяла на себя все бытовые хлопоты.
"Петр души не чает в дочери. От знакомых знаю, что они живут в том же доме, в котором жили с Анастасией. Там сохранено все, как было при ней, ничего не поменялось", — рассказала Кравец.
Только после смерти Анастасии Заворотнюк все узнали о том, как жил во время болезни жены Петр Чернышев. О его преданности рассказала Татьяна Навка. Дни Петр Чернышев проводил в клинике, он не отходил от Анастасии Заворотнюк.
А ночью он ездил на репетиции. Петр Чернышев много работал, он участвовал в ледовых шоу. За все время болезни жены он не дал ни одного интервью. Хранит молчание и сейчас.
Петр Чернышев очень часто приходит на могилу Анастасии Заворотнюк. Он наводит там порядок. Периодически Чернышев приводит на кладбище дочку Милу. Девочка прекрасно помнит свою маму. И любит ее.