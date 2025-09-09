Алена Кравец — о Петре Чернышеве: "Он не ищет никаких отношений"

Петр Чернышев во время болезни жены, актрисы Анастасии Заворотнюк, доказал ей свою преданность. Остается он верным любимой жене и после ее смерти. О том, как сейчас живет Петр Чернышев, рассказала светская львица Алена Кравец.

Что сейчас происходит с Петром Чернышевым

Алена Кравец рассказала, что Петр Чернышев после смерти Заворотнюк с головой ушел в работу. Его не интересуют женщины. Он не может забыть свою любимую Анастасию.

"Петр один, у него никого нет, и, мне кажется, он не ищет никаких отношений. Он верен Анастасии, почти каждый день ходит к ней на кладбище", — цитирует Алену Кравец Woman.ru.

Петр Чернышев занимается воспитанием дочери Милы. Помогает зятю во всем мама Анастасии Заворотнюк, Валентина Борисовна. 82-летняя женщина взяла на себя все бытовые хлопоты.